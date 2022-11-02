康希諾吸入用新冠疫苗多地開啟接種 股價狂飆逾六成8日累升兩倍

自二十大期間中央重申堅持動態清零不動搖，一眾疫苗概念股已開始熱炒，其中康希諾生物(06185)(滬：688185)研發的吸入用新冠疫苗繼早前於上海開啟接種後，據報於江蘇13個城市亦陸續開啟接種，今日(2日)股價再狂飆逾六成高見141元，曾觸發市調機制進入5分鐘冷靜期，8日累積升近兩倍。雖然康希諾早前獲瑞銀唱好籲買入，但也只予目標價88元，再加上集團最近才公布第三季盈轉虧近5億元人民幣，小心股價隨時大幅回吐。

(康希諾生物網頁截圖)

江蘇13城開啟康希諾吸入用疫苗接種 上海上月26日已啟動

內媒報道，康希諾生物吸入用重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)克威莎霧優在江蘇13個城市陸續開啟接種，其中無錫、淮安和揚州率先開放預約和接種工作，可為市民提供不用打針的疫苗接種服務。另康希諾宣布，與渤海銀行訂立渤海銀行結構性存款協議VIII，同意向渤海銀行購買本金金額2億元人民幣的結構性存款。

其實，上海於10月26日起已啟動該種吸入用疫苗加強免疫，截至當日上海市已有超過2300萬市民完成新冠疫苗全程接種，其中超過1200萬市民完成加強免疫接種。

只用飲管吸入霧化疫苗安全便捷 具儲運優勢利拓國際市場

康希諾生物早前亦公布，由該公司研發、名為「克威莎霧優」的吸入用新冠疫苗正式在國內開放接種，並已經在上海市投入服務，成為全球首個獲批使用的吸入用新冠疫苗。據介紹，吸入用疫苗是把疫苗藥劑霧化成微粒，只需透過飲管吸入杯中的霧化疫苗即可完成接種，整個過程不用打針。

此外，其獨特的接種方式不僅能夠提供安全便捷的接種過程，防止醫護人員被刺傷，本身還具有在攝氏2度至8度穩定儲運等優勢，這能夠更高效地對大規模風險人群進行加強免疫，提升疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，進而打開國際疫苗市場。

瑞銀：未來吸入式疫苗或成主流 予康希諾目標價88元

瑞銀幾日前發表報告指，康希諾生產的吸入式新冠疫苗，適用於18歲及以上沒基礎疾病人士，並已獲國家藥監局緊急使用授權批准。未來吸入式新冠疫苗或將成為主流，因其直接在上呼吸道產生抗體，有望逐漸取代注射式疫苗，且副作用較少及管理過程較為簡單，而是次容許接種吸入式新冠疫苗，意味內地或短期重新啟動大規模接種運動，為未來新冠逐漸正常化做好準備。瑞銀重申康希諾生物「買入」評級，目標價88元。

受累新冠疫苗需求量大降 第三季盈轉虧近5億人幣

不過，康希諾生物近日公布，截至9月30日止第三季度虧損4.86億元(人民幣．下同)，去年同期純利約3.9億元，營業收入約7761萬元，跌92%，主要因新冠疫苗需求量較去年同期大幅下降及產品價格調整所致。首三季則虧損約4.74億元，去年同期純利約13億元，營業收入約7億元，跌77%。

康希諾收市升63.38%報141元，連升8日，累計升幅197.15%。多隻新冠概念醫藥股亦飆升，三葉草生物-B(02197)升26.6%報2.38元，先聲藥業(02096)升16.61%報11.02元，華領醫藥-B(02552)升23.83%報2.65元，歌禮製藥-B(01672)升21.15%報3.15元，信達生物(01801)升7.25%報29.6元，石藥集團(01093)升13.86%報10.02元，榮昌生物(09995)升9.51%報54.1元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉





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