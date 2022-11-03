聯通夥騰訊合營大數據計算業務 摩通唱淡僅看$3.7 股價先升後回

中聯通(00762)與騰訊(00700)的子公司獲國家市場監管總局批准設立合營公司，合作拓展大數據計算業務，A股昨日(2日)午後爆升，H股今早(3日)補漲，一度急彈逾半成，惟摩通指聯通資本支出前景仍堪憂，且股息政策不太吸引，維持「中性」評級，目標價3.7元，另聯通近日公布業績雖創同期新高，但績後卻有大行下調目標價，加上大市今日又再下挫，聯通最終收市僅升2%，騰訊更急跌4%。

(Shutterstock)

聯通：擬與騰訊合營分發網絡等業務 長遠有利放大雙方優勢



中聯通公布，下屬子公司聯通創投擬與騰訊旗下騰訊創投新設合營企業，主要從事內容分發網絡(CDN)和邊緣計算業務，而經營者集中申報獲批事項已於10月27日在國家市場監督管理總局網站公告。集團指，該合營企業的組建正在推進過程中，尚未完成設立登記，對其當前生產經營無重大影響，長遠有利於放大雙方優勢，壯大內容分發網絡及邊緣計算產業鏈。相關簡易案件公示表顯示，交易完成後，聯通創投、騰訊產投、有關員工持股平台將分別持有合營企業48%、42%、10%的股權。

另據內媒引述接近中國聯通的人士表示，這一行為並不觸及母公司的股份變更，絕非市場面理解的「混合所有制改革」，而是一個普通的投資行為：兩家公司各出一筆錢，成立合資公司。股價異動屬市場短期炒作。其實，自2017年以來，騰訊和中聯通便展開合作。2017年8月，中聯通披露混改方案，包括騰訊在內的多家互聯網公司參與；2018年在上海召開世界移動大會上，中聯通與騰訊簽署框架協議，結為戰略合作夥伴，雙方圍繞5G展開聯合創新，並建立5G聯合創新實驗室。





摩通：股價短期將有正面反應 惟資本支出前景仍堪憂

摩通發表報告指，聯通創投擬與騰訊創投設立合營企業，拓展分發網路及邊緣計算等業務，預期將對中聯通的技術能力和工業網際網路業務發展有積極影響，標誌著兩家公司自2017年以來密切合作仍在持續。合資公司將專注發展分發網路及邊緣計算業務平台開發、營運及產品創新的綜合能力，預期可帶來協同效應，中聯通股價將在短期內有正面反應，但相信相關合作關係不會推動股份長期可持續的重新評級。與其他電信公司相比，仍然對中聯通的資本支出前景感到擔心，同時股息政策不太吸引，因此維持「中性」評級，目標價3.7元。

野村認為，今次騰訊與國企背景的聯通成立合營公司，騰訊雲日後在投資中國科技行業的資產時將相對容易，而今次股權分配是經謹慎設計，確保騰訊在掌舵公司上具有影響力外，同時也不會惹來監管機構的注視，維持騰訊「買入」評級和420元目標價。

林家亨：中長線值得憧憬 惟宜回至3.5元以下吸納

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目表示，中聯通股價今日一舉升至保歷加通道頂線及中線中間，值博率較低，股價僅於4日前仍貼住保歷加通道底線，等股價回至接近中線即3.5元以下才值博。中長線來看與騰訊合作值得憧憬，可留意20天平均線，即保歷加中軸線，現時正於該處橫行，未來幾日應可扭轉過去兩個月弱勢掉頭向上，當轉強後不妨於20天線即3.48至3.5元吸納。

首三季純利升21% 匯證：資本開支高目標降至3.6元

另值得留意，中聯通近日公布，首三季純利約156.67億人民幣，同比增長21.2%。營業收入約2639.78億人民幣，升8%，兩者再創上市以來的同期最高水平。集團指，服務收入比去年同期上升7.8%，產業互聯網業務收入比去年同期上升29.9%，而EBITDA約767.35億人民幣，比去年同期上升1.9%。用戶規模亦再創新高，累計達到8.42億戶，其中5G套餐用戶達到2.01億戶，聯通雲加速發展，收入268.7億元，同比提升1.42倍；IDC收入186.13億元，同比提升12.9%。

匯證發表報告指，中聯通第三季新業務增長勢頭良好，首三季產業互聯網業務收入按年增長29.9%，維持上半年時31.8%的增長勢頭。稍為上調聯通的銷售預測，以反映季度的強勁增長，調升全年EBITDA和營運利潤預測1%，但由於折舊較原先估計高，將2023至24年的營運利潤下調1.5%和1.3%。由於中期資本開支高於原先預期，目標價由3.9降至3.6元，維持「持有」評級。瑞信則指，中聯通第三季業績表現大致符預期，維持目標價5元及「跑贏大市」評級，惟選股優先次序依次為中電信(00728)、中移動(00941)，最後為聯通。

里昂：長遠經營開支比率上升 目標價降至4.9元

另里昂指，中聯通第三季業績符該行預期。聯通爭取今年純利有雙位數增長，並估計提供8%股息回報，上調其2022至24年收入及純利預測，但考慮人民幣貶值及長遠經營開支比率上升，目標價由6元下調至4.9元，重申「買入」評級。

聯通收市升2.07%報3.45元，最多升6.5%至3.6元。中電信則升1.81%報2.81元，中移動跌0.94%報47.65元，騰訊跌3.99%報221.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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