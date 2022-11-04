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【虛幣世界】英倫銀行加息，加密貨幣仍然企穩

04/11/2022

　　隨著英倫銀行周四(3日)加息75基點，是33年來最大升幅，並警告經濟衰退可能持續至2024年，加息幅度與美國一樣，隔晚美股三大指數輕微下跌，英國股市輕微上揚，而加密貨幣走勢則仍然企穩，比特幣仍處於兩萬美元的位置，以太幣則在1500美元徘徊。


　　大多數代幣都錄得升幅，Web3平台Filecoin和Storj分別上漲超過14%和10%；另外，在Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms宣布將使用去中心化存儲產品Arweave來存檔創作者的數字收藏品之後，Arweave的原生代幣AR上漲了60%。


　　CoinDesk加密貨幣市場分析師格倫·威廉姆斯表示，強硬的貨幣政策和宏觀經濟的不確定性愈演愈烈，但加密貨幣投資者除了考慮成本之外，幾乎沒有其他想法。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20287.37美元．下同)，升0.39%(24小時比較．下同)；以太幣現報1542.41元，升0.75%；艾達幣報0.3976元，升2.11%；瑞波幣報0.4574元，升0.58%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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