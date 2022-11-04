  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒D乜》諾誠健華將派季績　走勢圓底回升不妨跟一轉

04/11/2022

　　諾誠健華(09969)下周五(11日)派發截至9月底止第三季度業績，雖則截至今年6月底止上半年度集團業績虧損擴大，股東應佔虧損擴大至4.41億元人仔，但同時營業額大增1.4倍至2.46億元人仔。

 

(諾誠健華網頁截圖)


　　期內，整體毛利增加近1倍至1.83億元人仔，毛利率跌15.8個百分點至74.5%；藥品銷售淨額收入增1.2倍至2.17億元人仔，佔總營業額88.3%，毛利增97.2%至1.8億元人仔。截至6月底止，集團現金及銀行結餘59.61億元人仔，債務總額15.57億元人仔。


康希諾曾升逾六成當股仔炒

 

　　諾誠健華是內地的生物醫藥公司，專注於研究治療癌症及自身免疫性疾病的療法。雖則今日(4日)恒指回升唔少，但近期市況相對較弱之下，醫療保健板塊實在相當亮眼，資金大舉流入不在講，日前康希諾生物(06185)一度單日急升逾六成，一隻報價逾百元之大價股，完全當股仔嚟炒，認真誇張。


　　講番諾誠健華，今日一度升番少少，收市倒跌，收報10.24元，跌3.4%，走勢雖現陰燭，惟之前4日連現四支陽燭，今日收陰燭亦屬正常不過。


　　技術走勢方面，該股現圓底回升形態，10天線已升越20天線出現首個黃金交叉利好訊號，10天線短期內可望升越50天線，出現第二個黃金交叉利好訊號，股價亦一度逼近100天線，重站其上，加上派發季度業績出乎意料地好，隨時坐上「直升機」都唔奇，上越250天線，最少見21元才會有較大阻力，若然睇錯，跌穿10天線(現約9.6元)則打靶，保存實力，無往而不利。

 

 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

238.600

異動股

03690

美團－Ｗ

149.500

異動股

06185

康希諾生物

112.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 238.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 149.500
  • 06185 康希諾生物
  • 112.000
  • 02269 藥明生物
  • 43.350
  • 01024 快手－Ｗ
  • 41.900
股份推介
  • 01896 貓眼娛樂
  • 6.600
  • 目標︰$6.33
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.300
  • 目標︰$9.00
  • 03613 同仁堂國藥
  • 9.540
  • 目標︰$10.89
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.520
  • 目標︰$4.48
  • 03320 華潤醫藥
  • 6.230
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 238.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 149.500
  • 00388 香港交易所
  • 246.200
  • 02800 盈富基金
  • 16.230
報章貼士
  • 01880 中國中免
  • 183.000
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 3.990
  • 目標︰$3.80
  • 00778 置富產業信託
  • 5.140
  • 目標︰$5.80
熱炒概念股
即時重點新聞

04/11/2022 17:00  《盤後部署》恒指終止連續三周跌勢，50天線料成下個反彈阻力

04/11/2022 13:12  【大國博弈】傳美審計官員提前完成首輪中概股審計，最快周末離港

04/11/2022 17:40  股神巴菲特再減持比亞迪(1211)近330萬股，套現5.6億

04/11/2022 15:21  【新冠肺炎】據報中國考慮取消國際客運航班熔斷機制

04/11/2022 14:18  平保呼籲匯控大幅削減包括人力、國際總部等成本

04/11/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒４７億元，買騰訊沽恒生國企

04/11/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】中金升騰訊至跑贏大市，中信里昂降內房股目標評級

04/11/2022 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》諾誠健華將派季績，走勢圓底回升不妨跟一轉

04/11/2022 16:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣跌報７﹒２６３３

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》德國總理訪華　傳航班熔斷將取消　滬綜指周升5%
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》諾誠健華將派季績　走勢圓底回升不妨跟一轉
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地將放寬防疫措施　零售消費股懶理疫情升溫照炒上
品味生活
生活
人氣文章

主場·日本．Katty

日本旅遊 | 2022年東京最具話題性的地方：下北沢！逛露天市集，再去3個必到新開發小區：個性商店集中型reload、睇書歎啤BONUS TRACK、鐵路橋底商店街mikan下北
人氣文章

時事要聞

深水埗配水庫泥土 驗出類鼻疽菌 袁國勇：食水安全
人氣文章

行政人員

試行「4天工作」吸年輕人才！港企：最忌天天監視同事工作！推行新法前要先做好邊3點？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

內地女生品評港女打扮低調平凡，欠缺活力？我們的誠實坦然，已遠勝一切偽裝
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一個人到底需要幾件皮褸？皮褸細節來自十九世紀雨褸？Biker Jacket的原型來自飛機司皮褸？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

以為我去了澳洲？回味澳洲領事館官邸美味之旅！米芝蓮級創意魚素：期間限定澳洲Fremantle八爪魚，清新海洋滋味！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
渣打馬拉松2022｜明年2.12復辦！「挑戰組」獎金加碼10倍至1萬！明日起分階段接受報名！一文睇晒報名日期＋費用＋參賽名額（附報名連結）
人氣文章
最新數據｜10大香港常見癌症排行出爐！肺癌蟬聯第一！癌症確診中位數係幾多歲？幾多歲男性最易患大腸癌？（附詳細數據）
人氣文章
類鼻疽
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2022 18:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/11/2022
《神州經脈》德國總理訪華　傳航班熔斷將取消　滬綜指周升5%
人氣文章財經熱話04/11/2022
《嚟緊炒D乜》諾誠健華將派季績　走勢圓底回升不妨跟一轉
人氣文章財經熱話04/11/2022
傳內地將放寬防疫措施　零售消費股懶理疫情升溫照炒上
人氣文章財經熱話04/11/2022
【恒指反彈】兩大因素或令恒指再尋底
人氣文章財經熱話04/11/2022
【英鎊匯價】料英通脹將見頂回落　英鎊跌穿一算機會微
人氣文章財經熱話04/11/2022
人幣大漲中概股急升　阿里京東「雙11」頻報喜　邊隻更值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金