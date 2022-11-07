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【虛幣世界】加密貨幣遇阻力，比特幣止步於二萬一

07/11/2022

　　上周五美股表現造好，外匯市場製造商 Oanda 的高級市場分析師Edward Moya表示，官方公布的就業報告引發了一波波動，最終對風險資產有利，幫助比特幣反彈至21000美元以上。雖然官方就業報告帶動比特幣等加密貨幣一度抽高，但高位明顯遇到阻力，其中比特幣於二萬一美元關口徘徊之後倒頭下挫，以太幣走勢幾乎相同。


　　另外，Binance首席執行官趙長鵬，就關於交易公司Alameda Research資產負債表，週日在推特上表示，他將出售賬面上剩餘的 FTT 代幣，這些代幣是他去年退出 Alameda姊妹公司FTX所剩餘的，但他沒有透露他的公司將出售多少FTT。但作為加密貨幣交易所去年退出FTX股權的一部分，Binance以BUSD（Binance的穩定幣）和FTT的形式獲得了價值約21億美元。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20922.92(美元．下同)，升0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1574.66元，升0.41%；艾達幣報0.4038元，升0.42%；瑞波幣報0.4751元，升0.91%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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