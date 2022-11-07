《午市前瞻》

恒生指數半日收報16714，升553點或3.42%，主板成交887.7億元。恒生中國企業指數報5676，升193點或3.53%。恒生科技指數報3417，升153點或4.71%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報247.2元，升8.6元或3.6%，成交67.69億元；阿里巴巴-SW收報70.7元，升0.8元或1.14%，成交44.88億元；美團收報155.5元，升6元或4.01%，成交33.92億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(微盟網頁截圖)

連敬涵：成交額大增恒指挑戰50天線



上周五美股憧憬內地防疫政策轉變有望，資金熱捧中概股，但國務院重申動態清零總方針不變，港股今早低開，但隨後熱錢流入科技股，加上匯控(00005)造好，帶動恒指半日已升超過500點。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指後市大有機會繼續上，上星期已收復20天線，今早跌後反彈兼成交額大增，證明上升動力維持，下一關將挑戰50天線。



50天線前宜先博反彈



恒指回升少不免依賴科技股，但連敬涵指今日股市升勢全面，科技股對比其他板塊升勢並不突出，其他同樣跌殘股份彈幅更為明顯。他指出，目前恒指企穩20天線並強勢挑戰50天線，但過去反彈突破20天線時都未有超過4日，目前大市未確立轉勢時候，值得入手低殘股份博反彈，待企穩20天線一星期後確立轉勢、升至50天線遇阻調整時，才再部署中長線投資。



連敬涵指不少二線科技股為值博之選，如微盟(02013)及商湯(00020)等追落後之勢強勁，另外內房股亦福禍相依，風險大但彈幅勁，博反彈不妨留意。



比亞迪減持利淡影響將減退



比亞迪(01211)再傳出遭股神巴菲特減持，上周二(1日)以每股平均價169.8657元，減持329.7萬股比亞迪H股，套現5.6億元。市場早前憧憬股神只會於200元以上減持，但如今比亞迪小有彈幅即再出手，連敬涵指今次減持股份比例較上兩次更多，反映200元下不減持只是市場揣測，如今證明無論比亞迪價位如何，股神都有可能以緩慢速度逐步出貨。



然而連敬涵強調，比亞迪前景優秀，今日受影響程度亦較細，預期減持消息將逐步消化，未來利淡作用減少，市場亦有資金願意接貨。

微盟上周五突破100天線，今早進一步高見4.74元。(經濟通HV2報價系統)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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