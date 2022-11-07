《股語有云》似有聰明錢流入 快手有權再追入

近期資金大舉流入軟件服務板塊，本欄原打算寫商湯(00020)，雖有好消息且走勢不俗，但由於升幅過份誇張，所以暫時擱置。

(網上截圖)

根據經濟通HV2報價系統數據，過去5日，有近12億元資金淨流入快手(01024)，過去一個月淨流入資金更逾28億元。添力認為，呢啲都係聰明錢，無寶不落。

繼國資背景的電信公司與中國網路巨頭合作後，近日又有官方媒體入股快手和抖音這兩大短影片社群平台。「新版公私合營」似有擴大趨勢。

據內地商業訊息查詢平台天眼查顯示，10月26日，北京快手科技進行一次戰略融資，投資方是北京廣播電視台。內地媒體報道，目前快手的兩大股東分別是北京華藝匯龍網絡科技及北京廣播電視台。

有騰訊加冕 不妨睇多眼

快手通過合約安排控制完全持有北京快手的華藝匯龍，以維持牌照效力，相信入股北京快手的北京廣播電視台，對快手這一上市公司，亦可能以其他方式實行控制。

快手主要於內地營運網絡短視頻及直播平台，以及提供線上營銷服務及其他服務。雖則截至今年6月底止六個月中期業績，錄得虧損逾94億元人仔，但根據資料，騰訊(00700)持有快手之B類股份佔總股本達17.06%，有騰訊加冕，投資者不妨睇多眼。

睇返日線圖，執筆時，快手已連續出現五支陽燭，顯示上月底低位31.75元已為短期阻力，今日若守穩20天線(約41.77元)則不妨買入，首站挑戰60元關，再上以250天線(約74元)為目標，升越此關則向100元關進發，跌穿10天線(37.3元)止蝕。

(經濟通HV2報價系統截圖)

睇返日線圖，執筆時，快手已連續出現五支陽燭，顯示上月底低位31.75元已為短期阻力，今日若守穩20天線(約41.77元)則不妨買入，首站挑戰60元關，再上以250天線(約74元)為目標，升越此關則向100元關進發，跌穿10天線(37.3元)止蝕。

撰文:古添力

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