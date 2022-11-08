  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】Solana原生幣急跌，市場關注中期選舉

08/11/2022

　　由於Alameda Research與Sam Bankman-Fried的FTX交易所的「暴雷事件」持續，其中Alameda 持有 2.92 億美元的「未鎖定 SOL」、8.63 億美元的「鎖定 SOL」和 4100 萬美元的「SOL 抵押品」，分析相信是 Alameda可能會試圖拋售其SOL代幣以增加流動性，SOL最近在過去24小時下跌6%以上。


　　另外，市場關注美國中期選舉，股市開始上漲，納斯達克指數和標準普爾500指數上漲近一個百分點，而道瓊斯工業平均指數 (DJIA) 收盤上漲 1.3%。避險黃金也加入了升幅行列，儘管漲幅很小，但上漲了 0.1%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20550.45(美元．下同)，跌0.195%(24小時比較．下同)；以太幣現報1565.75元，跌0.15%；艾達幣報0.4017元，跌0.57%；瑞波幣報0.4641元，跌0.13%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

67.600

異動股

00175

吉利汽車

10.740

異動股

06185

康希諾生物

115.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.700
  • 00175 吉利汽車
  • 10.780
  • 06185 康希諾生物
  • 115.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.860
  • 01024 快手－Ｗ
  • 44.700
股份推介
  • 00855 中國水務
  • 5.880
  • 目標︰$6.43
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 60.400
  • 目標︰$70.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.220
  • 目標︰$4.20
  • 03690 美團－Ｗ
  • 148.400
  • 目標︰$173.00
  • 00746 理文化工
  • 5.510
  • 目標︰$6.24
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.120
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.700
  • 00700 騰訊控股
  • 244.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.860
  • 00388 香港交易所
  • 262.000
報章貼士
  • 00354 中國軟件國際
  • 6.030
  • 目標︰$7.00
  • 00659 新創建集團
  • 5.980
  • 目標︰$8.00
  • 02060 浦江國際
  • 2.080
  • 目標︰$3.20
熱炒概念股
即時重點新聞

08/11/2022 10:03  【新冠肺炎】李家超:「黃碼」不會取消，與內地商討通關未停頓

08/11/2022 09:58  【新冠肺炎】李家超:放寬政策有優次，需要有序、穩妥

08/11/2022 09:26  《異動股》吉利(175)開升近2%，10月總銷量按年增36%

08/11/2022 08:57  【新冠肺炎】廣州增逾二千五宗本土，延長海珠區防控措施至周五晚

08/11/2022 08:11  【國際要聞】美國中期選舉開鑼，馬斯克呼籲獨立選民投票給共和黨

08/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒９９億元，買騰訊沽中移動

08/11/2022 08:16  【大行炒Ｄ乜】中信證券降吉利目標至１８，野村升舜宇至買入

04/11/2022 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》諾誠健華將派季績，走勢圓底回升不妨跟一轉

08/11/2022 09:42  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣跌報７﹒２２２６

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：港股氣氛好轉兼成交配合　恒指重上萬七在望
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】Solana原生幣急跌，市場關注中期選舉
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》貿易陷收縮大遜預期　外儲反彈脫離低位　A場全線升
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

涉查冊虛假陳述 蔡玉玲定罪上訴被駁回
人氣文章

行政人員

疫下赴港出任宏利香港管理層！南韓過江龍：溝通不以文化作考慮，而在於個人！
人氣文章

娛樂情報

容祖兒空降大馬開騷 曬長腿回饋粉絲
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fifty Shades of Love

熱播劇《下流上車族》：80年代最紅填詞才子！林敏驄兩度贏得美絕港姐芳心，為何鬼才的愛情路總是坎坷？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

有一種痛，叫「那話兒的長度」？性滿足的關鍵從不是長度？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮法日料理x茨城縣清酒餐單：青瓜花釀龍蝦、蝦夷鮑魚、原隻平原雞釀雞肝臘腸飯，全清酒配搭滋味映襯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
頻頻出現「靜電反應」？醫生：可能是身體缺氧！累積過多靜電會影響中樞神經系統？
人氣文章
睇咸片與黑燈舞會
人氣文章
尿酸高是吃出來的禍？除了飲食，仲與肝脾腎有關！身體4個部位發出訊號要留神
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2022 10:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2022 10:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2022 10:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/11/2022 10:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning08/11/2022
黃瑋傑：港股氣氛好轉兼成交配合　恒指重上萬七在望
人氣文章財經熱話08/11/2022
【虛幣世界】Solana原生幣急跌，市場關注中期選舉
人氣文章中國故事07/11/2022
《神州經脈》貿易陷收縮大遜預期　外儲反彈脫離低位　A場全線升
人氣文章專訪07/11/2022
【專訪】陶冬：石油暴利稅是拜登政治秀　效果未必理想（有片）
人氣文章財經熱話07/11/2022
紫金入股招金成第二大股東　美元走弱金價急升　兩股齊飆一成　
人氣文章生財有道07/11/2022
【高息定存】匯豐創興大手加息吸客　創興12個月高見4.75厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金