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《午市前瞻》專家料年底前試萬八 吉利轉型進展良好可追入

08/11/2022

　　恒生指數半日收報16588，跌7點或0.04%，主板成交616.87億元。恒生中國企業指數報5616，跌19點或0.35%。恒生科技指數報3371，跌25點或0.75%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報248.2元，升2.8元或1.14%，成交35.29億元;美團收報150.6元，跌2.4元或1.57%，成交21.75億元;阿里巴巴-SW收報68.4元，跌1.3元或1.87%，成交19.39億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(吉利汽車網頁截圖)

 

葉尚志：已確認恒指階段性見底

 

　　恒指連升兩日共計升逾1200點，加上市場觀望美國通脹數據，今日稍為調整。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，現時已確認恒指階段性見底，但他未敢斷言已完全見底，因為此刻是否最底亦需時確認，起碼一年半載後回顧才能直指現時為最底位置。不過他預期，恒指將於今年內繼續回升，年底前目標可試17000至18000水平。

 

吉利新能源車銷售佔比擴大


　　吉利(00175)公布10月總銷量為15.2萬部，按年增長約36%，按月增長約17%。葉尚志指，吉利價殘加上大市正在回升，銷售數字亦佳，現時正好為追入時機。他提到，新能源車為大勢所趨，吉利身為傳統汽車企業，市場關注其轉型狀況。從今個月數據可見，新能源車佔吉利總銷量20%，而去年同期只有10%，反映吉利轉型進展順利，故亦對股價有幫助。

 

　　吉利早前公布已向聯交所遞交分拆旗下新能源車品牌極氪上市，葉尚志指消息早有所聞，如今正式落實，將進一步反映業務價值，同時因市況改善，消息對市場而言亦屬正面。他預期吉利年底前有望挑戰12元以上水平。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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