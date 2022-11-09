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【虛幣世界】幣安收購FTX惹轟動，加密貨幣市場急跌

09/11/2022

　　幣安創辦人趙長鵬於推特上確認，將會收購交易FTX，消息惹起市場轟動，加密貨幣普遍下挫，其中比特幣急跌至18500美元水平，而以太幣則跌至1300美元；相關山寨幣同樣急瀉，隔晚FTT跌超過75%，SOL同樣跌兩成，而幣安幣表現雖然跑贏大市，但仍跌4%。


　　加密基金經理 BitBull Capital的首席執行官Joe DiPasquale表示，FTT幣已經很難回到以前的模樣，而SOL及其生態系統已經受損，因為信用值已經幾乎全面爆破。面對目前幣市，Joe坦言比特幣未必再有極端情況出現，但事實上資金已經從風險市場慢慢流出。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報18380.58(美元．下同)，跌0.89%(24小時比較．下同)；以太幣現報1321.88元，跌0.97%；艾達幣報0.3686元，跌0.94%；瑞波幣報0.4016元，跌1.06%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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