【虛幣世界】比特幣價格持續下跌，FTX再跌五成

隨著幣安收購FTX交易所的消息傳出後，加密貨幣市場一片轟動，其中比特幣及以太幣連番急跌，Path Trading Partners聯合創始人兼首席市場策略師Bob Iaccino表示，如果比特幣跌至9000美元，並不會感到驚訝，作為一個退出比特幣並等待再次進入的人來說，這反而是一個利好因素。



以太幣最近以約 1150 美元的價格易手，較7月以來的最低水平下跌約12%，其他主要加密貨幣連續第三天暴跌，FTX 的FTT代幣在早前曾暴跌約80%，隔晚再跌50%，交易價格僅為2.62美元；Solana平台的SOL代幣最近下跌了45%以上，以繼續其最近幾天的下跌勢頭。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16176.57(美元．下同)，升1.60%(24小時比較．下同)；以太幣現報1133.41元，升2.78%；艾達幣報0.3249元，升2.36%；瑞波幣報0.3249元，升2.36%。



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