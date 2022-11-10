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【虛幣世界】比特幣價格持續下跌，FTX再跌五成

10/11/2022

　　隨著幣安收購FTX交易所的消息傳出後，加密貨幣市場一片轟動，其中比特幣及以太幣連番急跌，Path Trading Partners聯合創始人兼首席市場策略師Bob Iaccino表示，如果比特幣跌至9000美元，並不會感到驚訝，作為一個退出比特幣並等待再次進入的人來說，這反而是一個利好因素。


　　以太幣最近以約 1150 美元的價格易手，較7月以來的最低水平下跌約12%，其他主要加密貨幣連續第三天暴跌，FTX 的FTT代幣在早前曾暴跌約80%，隔晚再跌50%，交易價格僅為2.62美元；Solana平台的SOL代幣最近下跌了45%以上，以繼續其最近幾天的下跌勢頭。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16176.57(美元．下同)，升1.60%(24小時比較．下同)；以太幣現報1133.41元，升2.78%；艾達幣報0.3249元，升2.36%；瑞波幣報0.3249元，升2.36%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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