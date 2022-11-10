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《午市前瞻》港股萬六點展開攻防戰 蘋果概念舜宇宜追瑞聲不值博

10/11/2022

　　恒生指數半日收報16053，跌304點或1.86%，主板成交558.75億元。恒生中國企業指數報5416，跌118點或2.14%。恒生科技指數報3193，跌86點或2.65%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報232.2元，跌4.6元或1.94%，成交29.66億元;阿里巴巴-SW收報63.45元，跌2.55元或3.86%，成交17.47億元;美團收報142.6元，跌1.7元或1.18%，成交17.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

舜宇光學科技網頁截圖

 

李偉傑：恒指重要關口位於15800至16000

 

　　美國中期選關鍵參議院選情激烈，共和黨仍未取得足夠議席將參議院「轉紅」，恒指上午進一步回落至16000點上下拉鋸。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場正觀望美國10月份通脹數據，目前恒指重要關口為15800至16000點。


　　李偉傑提到，早前港股憧憬內地防疫措施微調，加上美方審計會計底稿人員提前離港，帶動港股反彈，但現時市場對相關消息回歸審慎，大市要回升則需要更多正面消息。他預期，港股將將15900點展開攻防戰，若今晚出爐的美國CPI升幅低於預期，有望刺激港股回升。

 

舜宇上望百天線  瑞聲入手有風險


　　舜宇(02382)公布，10月份手機鏡頭出貨量按年下降12.8%至約1億件，按月則升5%，舜宇股價今早低開逾6%後一路向上，半日已成功轉跌為升。李偉傑指雖然舜宇手機鏡頭出貨量按年下跌，但按月回升，儘管整體市場手機出貨量向淡，但舜宇早前調整幅度大，目前回落至10天線附近吸引力大，80元附近值得考慮，有望挑戰100天線（現約98.65元)。

 

　　另外，昨日傳出內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份(深:002241)疑遭蘋果通知暫停AirPods Pro2訂單，料影響2022年度營業收入最多33億元人民幣，瑞聲(02018)上日高開16%後大幅收窄升幅，但今早股價強勢收復上日開市高位，高見18.74元。但李偉傑指，即使歌爾失去AirPods Pro2訂單，但市場有指瑞聲並無耳機生產線，歌爾所失訂單未必能惠及瑞聲，現時再追入有一定風險。


蘋果概念非市場最當炒股份


　　據報蘋果及其供應商現在的iPhone生產目標已由9000萬部減少至8700萬部或更少，李偉傑指蘋果智能手機銷售放緩無可避免，普遍市場認為iPhone 13與iPhone14的躍進點並不多，消費者換機意欲不大，蘋果手機銷量受壓下，相關設備股亦不會成為市場首要吸納對象，投資者宜優先考慮板塊前景。

 

舜宇連續兩日回調整固後再度攀升。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

瑞聲昨天裂口高開，惟以大陰燭收市，但今早再次大陽燭破頂，10天線偏穩。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2022 12:56
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