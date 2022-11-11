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【下周部署】憧憬「習拜會」後中美關係紓緩 航運股可重新部署

11/11/2022

　　今天市場消息多籮籮，先有美國通脹率由9月份的8.2%，急降至10月份的7.7%，隨即引起市場強烈反應。美股三大指數急升，當中亦以波動性最大的納指表現最佳，升幅達到7.35%，以點數計升近761點；標普五百升幅亦達到5.54%，以點數計升207點；道指則升3.7%，以點數計最多，達到1201點。

 

　　美國通脹放緩令市場深信聯儲局未來將會減慢加息步伐，CME的Fedwatch反映市場預期12月份加息半厘的機會率，亦由11月9日的56.8%升至昨天的80.6%，明年2月加息0.25厘的機會率亦由25.4%升至47.5%，加息半厘的機會率則由50.7%降至44.5%。


　　聯儲局進一步大幅加息壓力降低令美元匯價受壓，一眾主要非美貨幣急升，歐元兌美元升上1.02；英鎊兌美元更升至1.17，美元兌日圓更急跌逾600點子，由最高146.60跌至140.20後才回穩。美匯指數由接近110的高位急跌至107.70水平後才略為喘定，美元走弱，金價自然借勢上升。紐約12月期金收報每盎公司1753.7美元，升40美元或2.33%。目前現貨金及12月期金仍然守穩在1755美元以上。

 

(資料圖片)


內房借「5+3」炒上難持久


　　今天港股表現強勁，恒指在17120點開市後快速回調，最低跌至16829點，其後呈橫行形態。午後有消息指，國務院發布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知，取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。對密切接觸者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。


　　市場憧憬內地逐步通關，消息刺激恒指午後升幅擴大，最高升至17368點。73隻恒指成分股中72隻上升，僅神華(01088)無升跌，恒指最高升至17368點，最多上升1287點。內房股碧桂園(02007)、龍湖(00960)及物管股碧服(06098)佔據恒指五大升幅榜首三席位，升幅分別為34.94%、29.08%及20.92%。

 

碧桂園今日大升近35%，為升幅最大藍籌股。(經濟通HV2報價系統截圖)


碧桂園料受制2.73元橫行頂


　　碧桂園在11月8日主動要求標普撤銷其信用評級，翌日在惠譽宣布確認碧桂園主體評級為BB-，經碧桂園與惠譽雙方協商後，碧桂園主動撤銷了其信用評級。不過，惠譽在報告中仍然肯定了碧桂園強大的市場地位、規模和多元化發展，並指出碧桂園近月的合同銷售應已穩定，其可用現金餘額和內部產生的現金應足以支付其中期資本市場債務。


　　碧桂園股價自11月以來的近7個交易日，最多累積上升了75%，為升幅最大內房股。不過，內房股仍然受到內地整體經濟表現疲弱影響，而且碧桂園截至今年6月底止的中期業績欠佳，經營收入1623.63億元人民幣，按年大減近31%，淨利潤按年更大減近96%至6.12億元人民幣。技術上，碧桂園月線圖9RSI在10月份跌至11，故今輪借勢炒上亦有技術面因素，惟料升勢難持久，連日急升令其日線圖9RSI達到81，估計今年8至9月的橫行區頂2.73元有較大阻力。

 

 國際金價急升，紫金亦漲逾11%。(經濟通HV2報價系統截圖)


利率高企金股上升空間細


　　金價上升刺激一眾金股走強，紫金(02899)與招金(01818)全日都在爭奪金礦股升幅榜首位置，最終紫金以10.7%升幅勝出，但招金亦有逾8.5%進帳。然而，即使聯儲局減慢加息步伐，利率仍然向上，若維持在高位一段長時間，黃金投資者就要考慮是否願意犧牲相對的高息，等待金價進一步升值，而且現時市場對於環球經濟衰退的憂慮未消，黃金的實質需求不會大增，投資需求是推升金價的主要因素，但現時環球利率向上，縱使黃金傳統上有抗通脹作用，利率上升削弱了黃金的吸引力，預期金價中期將於1600至1800美元波動，現價上升水位不多，金股現價不值博。


　另一方面，二十國集團(G20)下周二及周三將於印尼召開峰會，屆時美國總統拜登將與國家主席習近平會面。隨著美國國會中期選舉結束，大局亦幾乎已定－共和黨重新控制眾議院，參議院則有待喬治亞州12月6日重選結果。然而，拜登表明會競逐兩年後的總統大選，由於10月份民調顯示拜登民望跌至40%，是歷屆總統之中最差，欲要連任必先要解決民生問題，目前美國仍然受到高通脹及供應鏈受阻的影響，中美關係有望在未來兩年略為緩和。

 

東方海外呈圓底形態，後市有望挑戰150元。(經濟通HV2報價系統截圖) 


京東雙11尾升已炒盡？


　　在目前可謂的後疫情階段，不少地區及國家已重新開放，對航運股應該有利。東方海外(00316)今日升逾6%，收報129.1元，技術上在110元水平有初步圓底形態，向上料升至150元才有較明顯的阻力；太平洋航運(02343)今天最高升至2.34元，收報2.28元，升6.5%，短期如可升破2.30元，則有望挑戰2.6元。京東物流(02618)今日升逾15%，收報2.27元，升近50日線約13.83元，日線圖所見，14元為年5至9月橫行區底，今天是雙11最後一天，京東物流股價是否已炒盡？下周自有分曉，如可突破14元，則可上望18元的橫行區頂。

 

《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》


　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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