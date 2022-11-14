  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

同未公布「雙11」成交額　阿里遭看淡彈唔起京東卻飆近半成　

14/11/2022

　　內地一年一度的「雙11」購物節結束，往年內地兩大電商平台阿里(09988)及京東(09618)都搶著公布銷售成績，今年卻都沒公布具體商品交易額(GMV)，阿里更只指GMV與去年持平，加上本周稍後時間將公布業績，投資者難免較謹慎，今日(14日)股價只微升。另邊廂，京東稱今年雙11超越行業增長再創紀錄，而市場亦估計其雙11 GMV可錄增長，今日股價再升逾4%重越200元關。而另一雙11概念股快手(01024)雖報喜稱電商短視頻訂單同比增逾5倍，但股價卻先升後跌。

 

(Shutterstock)

 

阿里：錄與去年持平GMV　京東：超越行業增長再創紀錄

 

　　今年各大電商發布的雙11戰報都隱去成交數據，其中阿里巴巴僅公布，即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，仍然錄得與去年持平的GMV表現。這是阿里首次未於雙11後披露實際成交金額，而阿里去年雙11銷售金額達5403億元人民幣。阿里旗下天貓只提到，今年雙11總交易額整體呈穩中向好局面，商家方面更為多元化，共有29萬個品牌、數百萬戶中小商家、超2100萬件商品參與大促，共產生逾2000多個千萬元級單品、逾2.5萬個百萬元級單品。阿里淘寶天貓產業發展和運營中心總裁吹雪則表示，今年雙11欣喜地看到協助品牌和商家成功積累的新忠實用戶，成為品牌長期可持續經營的堅實基礎，也看到極具成長潛力的新消費趨勢正不斷湧現。

 

　　京東亦只形容，今年雙11「超越行業的增長」，再創新紀錄，同時零售購物用戶數也再創佳績，但未有透露今年雙11的GMV，去年京東雙11 GMV超過3491億元人民幣。京東又稱，平台以最實在的價格、商品及服務讓消費者得益，也帶動大量農戶、製造業和農產品產業帶商家及線下門店獲得實實在在的增長，揚言打造了實體經濟高質量發展的重要增量場。

 

快手電商短視頻訂單增逾5倍　農產品GMV增逾1.4倍

 

　　另外，內地短視頻平台快手發布報告顯示，今年116期間(10月20日至11月11日)，電商短視頻訂單量增速顯著，同比去年增長超515%，買家數同比去年增長超40%，搜索訂單量同比去年增長超70%。快品牌表現突出，GMV同比增長超80%。


　　作為快手一直以來的優勢行業，農產品行業保持強勢增長。今年大促，農產品類目GMV同比去年增長超143%，水果類目同比增長近200%。此外，快手用戶對綠色家電的關注與需求提升，數碼家電行業整體增幅靠前，其中節能空調GMV同比增長8倍，節能洗衣機GMV同比增長超100%。抖音報告則顯示，雙11活動期間抖音貨架電商帶動日均銷量同比增長156%，商品曝光量是上半年的1.6倍。

 

彭博研究：阿里「雙11」GMV或跌1.5%　京東或升8%

 

　　據招商證券統計，今年雙11全網電商交易額達1.15萬億人民幣，同比增長13.43%，實現穩健增長，折射消費韌性。不過，彭博行業研究分析師Catherine Lim和Trini Tan分析，在清零政策下，中國人員流動持續受限，內地購物者的疲軟購買情緒和物流中斷將持續下去。此外，競爭也是一個問題，雖然大多數消費者仍然湧向淘寶和天貓，但京東和拼多多等競爭對手已經進入並獲得了市場佔有率，甚至抖音和快手也在爭奪消費者的關注。

 

　　彭博行業研究早前也發表報告指，受內地清零政策影響及消費情緒疲軟，加上電商競爭加劇，阿里雙11 GMV可能錄得下跌1.5%至5320億元人民幣或更少，低於2021年的5400億元人民幣，成為過去14年以來首次下跌，而京東通過擴大品牌和商品供應，雙11的GMV可能上升8%。根據調查，過去12個月京東平台上增加新品牌和商家數量比阿里多260%，奢侈品佔京東新增品牌和商家的48%以上，可能導致該品類實現了強勁的GMV增長。

市場料阿里季度EBTIDA或回升　溫傑：業績料沒驚喜

 

　　值得留意，本周進入科技股業績高峰，阿里、京東及騰訊(00700)都於本周放榜。據彭博綜合市場估計，阿里第二財季收入按年或錄4%升幅，經調整盈利則按年或錄低單位數下跌。分析料阿里季度EBTIDA利潤率有望3年來首次回升，主要是外賣平台及國際電商業務虧損收窄帶動。至於騰訊，料第三季經調整盈利按年或錄得4%跌幅，惟與首季及次季跌幅比較，盈利跌勢有所放緩。

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，阿里及騰訊業績料都不會太好，其中阿里電商業務包括淘寶天貓按年計不會有特別驚喜，股價最多只會跟大市升。與其博個別科技股，不如買南方恒生科技(03033)。

 

里昂：內地放寬疫情防控鼓勵消費　京東阿里等受惠

 

　　里昂近日發表報告則表示，內地調整疫情防控政策，推出20項措施包括將隔離日數由「7+3」縮短至「5+3」、停止追蹤次密切接觸者，及取消國際航班熔斷機制等。新措施料有助避免嚴格的封城，並鼓勵人員流動及消費。由於估值低迷，中資網際網路股將是受惠內地優化防疫措施的最佳股份選項，加上大幅削減成本及行業收益見底，預計有關股份將隨著中國經濟復甦而大幅反彈。京東、阿里及騰訊是消費復甦主要受惠者，美團(03690)、攜程(09961)及同程旅行(00780)是直接與重新開放有關的股份。

 

　　阿里今日收市升0.35%報71.05元，最多曾升4.1%至73.7元；京東則升4.31%報200.8元，最多曾升9.61%至211元；快手(01024)跌1.57%報47.15元，曾升5.74%至50.65元。其他科技股亦表現各異，騰訊升0.85%報260.6元，美團跌1.94%報156.5元，小米(01810)升0.78%報10.38元，百度(09888)升3.8%報88.7元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

71.050

異動股

01024

快手－Ｗ

47.150

異動股

00960

龍湖集團

21.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.050
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.150
  • 00960 龍湖集團
  • 21.200
  • 06185 康希諾生物
  • 121.400
  • 00388 香港交易所
  • 291.800
股份推介
  • 00688 中國海外發展
  • 20.050
  • 目標︰$20.90
  • 00302 中手游
  • 1.440
  • 目標︰$1.54
  • 00280 景福集團
  • 0.400
  • 目標︰$0.44
  • 00546 阜豐集團
  • 4.610
  • 目標︰$5.25
  • 01876 百威亞太
  • 20.700
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 260.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.050
  • 00005 滙豐控股
  • 43.650
  • 00388 香港交易所
  • 291.800
  • 02800 盈富基金
  • 17.700
報章貼士
  • 00916 龍源電力
  • 9.800
  • 目標︰$11.50
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.050
  • 目標︰$85.00
  • 00914 海螺水泥
  • 26.150
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2022 15:36  【高息定存】四行齊加息，建行亞洲加入5厘行列，信銀4.8厘

14/11/2022 13:42  【新冠肺炎】防疫「20條」出台後，多地取消區域全員核酸檢測

14/11/2022 11:40  【騰訊預測】騰訊上季料少賺約5%，遊戲續弱，視頻號緩廣告壓力

14/11/2022 09:24  恒指大幅高開673點逼近萬八，央行、銀保監出台刺激樓市措施

14/11/2022 08:46  【國際要聞】民主黨保住參議院，佩洛西：紅潮慘變毛毛雨

14/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒８７億元，買港交所沽美團

14/11/2022 08:23  【大行炒Ｄ乜】大和點評疫苗股，中信里昂升友邦、九毛九目標

11/11/2022 17:55  《嚟緊炒Ｄ乜》下周派季績兼具「雙１１」概念，京東物流跟炒一轉

14/11/2022 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８３８７，美元兌人幣跌報７﹒０２８０

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

同未公布「雙11」成交額　阿里遭看淡彈唔起京東卻飆近半成　
人氣文章

新聞>Algo Trade 程式交易

恆指失守14900點創逾13年低 程式交易成逆市贏家 成功玩轉市場
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】央媽雙箭齊發救市　內房寒意恐遠未退
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

承先啟後
人氣文章

美女中醫．譚莉英

30歲就中風？清晨時分最易發作！出現5大徵兆恐腦梗隨時發生，針灸有助治療、預防！
人氣文章

時事要聞

港鐵油麻地站 列車出軌撞甩門 專家︰倘早1分鐘恐釀大傷亡
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

BLACKPINK世界巡迴演唱會服裝造型是一場災難？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

有一種痛，叫「那話兒的長度」？性滿足的關鍵從不是長度？
人氣文章

Fashion

Grey is the new Black！7款比黑色更受歡迎的霧灰色手袋，優雅百搭又耐看！除了Dior Bobby，LOEWE、CELINE有哪些好選擇？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
尿酸高是吃出來的禍？除了飲食，仲與肝脾腎有關！身體4個部位發出訊號要留神
人氣文章
運動及健康博覽2022｜周五開幕！5大專區率先睇：UTAH LEE教街舞／各式瑜伽體驗／亞洲首個HYROX體能耐力賽（附門票詳情）
人氣文章
視力突現波浪形「狗牙」？可能患眼型偏頭痛！經常發作可能變青光眼！4類人高危
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2022 17:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2022 17:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/11/2022
同未公布「雙11」成交額　阿里遭看淡彈唔起京東卻飆近半成　
人氣文章Algo Trade 程式交易14/11/2022
恆指失守14900點創逾13年低 程式交易成逆市贏家 成功玩轉市場
人氣文章FOCUS14/11/2022
【FOCUS】央媽雙箭齊發救市　內房寒意恐遠未退
人氣文章財經熱話14/11/2022
中央連出16招力撐　內房再漲碧桂園飆四成　大彈過後點部署？
人氣文章財經熱話14/11/2022
【業績前瞻】料騰訊業績持平難寄厚望　惟股價可跟大市向好
人氣文章財經熱話14/11/2022
《午市前瞻》恒指仍有力上試萬八 措施未能解決內房眾多問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金