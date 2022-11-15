【虛幣世界】比特幣走勢平穩，分析師料最熊可見萬三美元

加密貨幣走勢普遍穩定，比特幣仍處於萬六美元關口，以太幣則返至1200美元水平，盡管市場維持平穩走勢，但FTX近期「爆雷」的事件令投資者情緒悲觀，有投資者憂慮存放在FTX的貨幣到最後無法全數取回，而FTX事件亦牽涉甚廣，其中包括本港上市公司火幣科技（01611），該公司表示無法從FTX提取資產，涉及金額達1810萬美元。



Coinbase機構研究主管David Duong表示，儘管整體風險資產出現了一些積極正面的信號，但仍看到了更廣泛的市場不穩定，其中FTX或Alameda（FTX的兄弟公司）當中涉及的債務以及涉及的人事仍未搞清。而比特幣有機會跌至2022年的低點，甚至可能觸及13000美元的水平，但他認為13500美元有支撐。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16616.21(美元．下同)，跌0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1242.80元，跌1.49%；艾達幣報0.3317元，跌0.15%；瑞波幣報0.3784元，升0.24%。



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