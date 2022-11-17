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【虛幣世界】Genesis暫停新貸款，比特幣受制於17000美元

17/11/2022

　　隨著FTX申請破產，骨牌效應似乎開始湧現，消息指加密投資銀行Genesis Global Trading的貸款部門暫停了贖回和新貸款發放，公司表示這一決定是為了應對FTX內爆造成的極端市場混亂和行業信心喪失，Genesis Global Capital為機構客戶提供服務，截至2022年第三季度末，活躍貸款總額為28億美元。受消息影響，目前加密貨幣持觀望狀態，比特幣受制於17000美元水平且久攻不下。


　　EndoTech首席執行官兼聯合創始人Anna Becker認為，FTX資金保管不當和不計後果的風險管理，繼續對無辜消費者造成毀滅性影響，這是完全不可接受的，因此他敦促那些行內人士，以及美國證券交易委員會、聯邦存款保險公司和其他監管機構共同努力，以確保投資者的福祉，並將不良行為者從我們的行業中剷除。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16696.07(美元．下同)，升0.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1222.74元，升0.54%；艾達幣報0.3325元，升0.15%；瑞波幣報0.3759元，升0.21%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
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