【恒指季檢】京東健康快手再成染藍大熱 多隻醫療保健股有力一爭

恒生指數公司將於今日(18日)收市後公布季檢結果，將在12月5日正式生效。適逢港股近期大幅反彈，炒染藍概念或再成焦點，其中多次大熱倒灶的京東健康(06618)及快手(01024)繼續成頂頭大熱，信達生物(01801)及百濟神州(06160)等醫療保健股亦有力一爭。

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中金料京東健康快手等8股或染藍 可獲近百億被動資金追入

中金發表研究報告指，考慮到市值和行業代表性等因素後，揀選了8隻染藍大熱，按潛在權重排名為京東健康(06618)、快手(01024)、海爾智家(06690)、康師傅(00322)、華潤電力(00836)、金蝶國際(00268)、海豐國際(01308)及嗶哩嗶哩(09626)，預料共可獲約12.7億美元(約99億港元)被動資金追入，在成分股中權重介乎0.23%至1.59%。

中金又指，京東健康和快手若被納入，其權重料分別有1.59%和1.18%，估計可分別引來3.8億美元(約30億港元)和2.8億美元(約22億港元)被動資金追入。不過，中金提醒，快手、京東健康等在過去幾次的預測中都屬染藍大熱，但一直未能被納入，主要可能是一些作為指數諮詢委員決策依據的因素，如行業和上市地代表性等並無詳細說明或量化依據，甚或有其他非量化因素所致。至於恒生綜指，中金預期半新股零跑汽車(09863)已符合納入條件，料可順利加入「港股通」。

彭博行業研究另看好信達生物 思摩爾攜程理想也有可能

此外，有分析指，因尋求通過指數擴容來納入更多新經濟元素，香港基準股指的成分股中可能會增加更多科技和衛生健保股票。《彭博》行業研究分析師Marvin Chen表示，在恒指成分股數量達到80隻的里程碑前，快手可能是最後一隻納入的科技股。他表示，繼科技股之後，醫療健保和消費股成為關注焦點，其他有望在近期被納入恒指的還有京東健康和信達生物，這兩隻股票在醫療健保板塊的權重都很高，並且吸引了極大的交易興趣。



獨立研究平台Smartkarma的分析師Brian Freitas則預測，思摩爾國際(06969)、攜程集團(09961)和理想汽車也可能納入恒指。他又認為，恒指剔除股票的可能性很低，但如果真有剔除，中國人壽(02628)和恒安國際(01044)或被剔出。



醫療股染藍空間大可留意百濟神州 百勝中國也有機

值得留意，按照恒指公司去年的檢討報告，本計劃於今年年中將恒指成分股增至80隻，目前藍籌數目有73隻，即尚有7個藍籌名額，而今次季檢為年內最後一次。而在去年檢討，恒指公司模擬了恒指成分股加至80隻後的市值覆蓋率及相關藍籌數目。按照模擬結果，當中資訊科技業市值覆蓋率提升至94.5%，相關藍籌由4隻提升至10隻；非必需性消費及必需性消費市值覆蓋率將升至65.3%，相關藍籌由11隻提升至20隻；醫療保健業市值覆蓋率提升至78.4%，相關藍籌由3隻提升至10隻。而截至上次恒指季檢，資訊科技業可增加一隻，非必需性消費及必需性消費可增加兩隻，醫療保健業可增加5隻，可見醫療保健業染藍空間最大，而除京東健康外，百濟神州市值也超過1000億元，單以市值計亦有機會進身藍籌。



此外，百勝中國(09987)染藍機會也不小，畢竟公司在內地經營必勝客、KFC，屬全國性業務，市值也逾1700億元，成交量也偏高，再加上公司本月初公布業績表現理想，第三季淨利潤增98%至2.06億美元，餐廳利潤持續增長，且成本控制得宜。

溫鋼城：股價升得多染藍機會較大 潤電醫藥股可取

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，今次預計會有3隻股份納入恒指成分股，但恒指成分股中科技股已有很多，短期應不會再大量納入，科技股股價亦已跌了很多，過往恒指公司比較被動，很多時某行業股價升得多才加入。而中金名單中，華潤電力可取，公司於內地具行業龍頭地位，業務較穩定，派息也吸引，另醫藥股亦有機會加入，因近期股價表現較好。

值得一提，近年多隻染藍股都難逃「染藍魔咒」，染藍後股價即反覆下挫，應與恒指公司選股時相關股份已累積較大升幅有關，其中快手近半個月已累升逾七成，且騰訊也有投資，恐會如美團(03690)般遭減持，不過今日快手半日仍升近半成，其他染藍熱門股亦大多造好。

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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