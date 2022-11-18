《午市前瞻》外資趁恒指回調積極補倉 京東績前炒高不宜追

恒生指數半日收報18146，升100點或0.56%，主板成交777.68億元。恒生中國企業指數報6191，升50點或0.83%。恒生科技指數報3820，升98點或2.65%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報292.6元，升0.6元或0.21%，成交81億元；美團收報162.9元，升9.9元或6.47%，成交52.72億元；阿里巴巴-SW收報81.35元，升3.1元或3.96%，成交51.47億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(京東網頁截圖)





曾永堅：憧憬12月會有利好消息



恒指大升半個月後升勢減慢，近期於18400附近升勢受阻，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，10月最低位14597起計至今已升超過3800點，早前預期升抵100天線後有較大回調壓力，起碼回落至50天線整固後再向上挑戰。但他指近期恒指回調壓力已較預期為細，反映有資金尤其是外資，在恒指回調時積極買進，加上市場憧憬12月中央經濟工作會議會出台利好經濟措施，故預期年底前大市有能力挑戰19000大關。



寄望京東「降本增效」有成



京東(09618)將於今日收市後公布第三季業績，股價半日曾炒高逾7%。曾永堅指市場關注阿里(09988)及京東等電商股的「降本增效」成果，阿里業績出爐後，亦加強市場對京東業績預期，故今日股價先上。但他指出，京東貨品價格普遍較阿里系的淘寶、天貓高，較受財富效應影響，故收益未必亮麗，寄望其「降本增效」有較佳成果。



曾永堅又指出，京東由10月底的138.9元至今已累積較大升幅，相信亦已反映業績預期，並不建議高追京東此類大型科技股。他估計之後或有較大回吐壓力，預期205元會有支持，進一步下望則以50天線190元的支持力更強。

京東今早裂口上升並突破100日線，最高曾見228.6元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通通訊社市場組

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