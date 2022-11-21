  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況

21/11/2022

　　據外地媒體報道，一個被標記為FTX黑客（FTX Accounts Drainer）的地址，發現將價值2000萬美元的以太幣，分成五筆帳目換成1191顆ren區塊鏈比特幣。2021 年，Sam Bankman-Fried旗下的交易部門Alameda Research表示，Ren的開發團隊加入Alameda，並將致力於將Ren的使用擴展到多個區塊鏈。


　　另外，賓夕法尼亞大學沃頓商學院的記者兼財務會計講師弗朗辛·麥肯納（Francine McKenna）在一篇文章中表示，Bankman-Fried帝國的爆炸就像一顆流星撞擊加密貨幣世界，但可以預見，只要看看他們的財務報表就會略知一二，其中第一個危險信號是存在兩家審計公司，為什麼要聘請兩家不同的公司而不是一家來對綜合結果發表意見？事後看來，我們可以看到Bankman-Fried不希望任何公司看到全貌。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16266.78(美元．下同)，跌0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1141.21元，跌0.09%；艾達幣報0.3128元，升0.26%；瑞波幣報0.3582元，跌0.72%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

282.200

異動股

03690

美團－Ｗ

153.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

77.150

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 282.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.150
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 29.900
  • 02269 藥明生物
  • 50.500
股份推介
  • 02199 維珍妮
  • 3.420
  • 目標︰$3.84
  • 00175 吉利汽車
  • 10.160
  • 目標︰$13.7
  • 00398 東方表行集團
  • 4.110
  • 目標︰--
  • 06600 賽生藥業
  • 6.930
  • 目標︰$7.79
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.310
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 295.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.150
  • 00700 騰訊控股
  • 282.200
  • 00005 滙豐控股
  • 44.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.000
報章貼士
  • 01515 華潤醫療
  • 4.950
  • 目標︰$5.80
  • 02126 藥明巨諾－Ｂ
  • 4.710
  • 目標︰$6.00
  • 02199 維珍妮
  • 3.420
  • 目標︰$3.84
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2022 09:27  《異動股》染藍大熱理想僅入國指低開2%，遭剔出國指4股低開

21/11/2022 09:23  《異動股》染藍海爾智家微升，康師傅、華潤萬象逆市開升約3%

21/11/2022 08:20  【新冠肺炎】李家超泰國返港後確診，正按衞生防護中心指引隔離

21/11/2022 09:02  《本港樓市》傳有大型銀行加H按封頂息，實際息升至3.375厘

21/11/2022 07:50  《油金掠影》內地擬放寬惟疫情升溫，油價上周五受壓，按周跌一成

21/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒４１億元，買騰訊沽盈富

21/11/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】多行降京東系股票目標，大摩降港交所至持平比重

18/11/2022 17:43  《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」，現價不妨小注買

18/11/2022 17:01  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２９，美元兌人幣跌報７﹒１３１４

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況
人氣文章

新聞>市場動向

市況波動入市擔心有所損失？認識收息投資產品，助你在亂市下有機會穩中求息
人氣文章

新聞>市場動向

全港首個企業驗身報告 精準助力中小企發展
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

習拜會顯示出的微妙變化 4
人氣文章

娛樂情報

約定粉絲BBQ 鄭伊健︰完騷北潭涌見
人氣文章

時事要聞

抵港核酸檢測少2次 曾持免針紙可領過渡疫苗通 方便出入表列處所
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

佳士得香港2022秋拍11月下旬揭幕 奈良美智名作《Present》成焦點
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「上天要你知道的感情真相，任憑對方瞞得再好都會徹底敗露。」大部分猝死的感情，底蘊裏都是出軌惹的禍
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾低不等於性冷感！兩者點分？唔想做、唔想掂反映關係出問題？有無得救？老夫老妻症候群你有無？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
4成基層患瓣膜性心臟病？公院新症輪候3年？組織推免費篩查，助及早發現早治療
人氣文章
冬天不凍，容易腎氣不足？補腎健脾「姬松茸花生排骨湯」，轉季啱飲！
人氣文章
別話二 : 路路愛自煮 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 09:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 09:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 09:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2022 09:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/11/2022
【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況
人氣文章市場動向21/11/2022
市況波動入市擔心有所損失？認識收息投資產品，助你在亂市下有機會穩中求息
人氣文章市場動向21/11/2022
全港首個企業驗身報告 精準助力中小企發展
人氣文章財經熱話18/11/2022
【恒指季檢】康師傅、華潤萬象及海爾智家染藍　成分股增至76隻
人氣文章財經熱話18/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」　現價不妨小注買
人氣文章中國故事18/11/2022
《神州經脈》疫情嚴峻官媒重申不放鬆　滬指連跌三日外資全周流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金