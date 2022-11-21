《午市前瞻》內地疫情復燃將累通關進程 染藍三股康師傅宜追落後

恒生指數半日收報17616，跌376點或2.09%，主板成交640.38億元。恒生中國企業指數報5989，跌135點或2.22%。恒生科技指數報3635，跌107點或2.87%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報286元，跌1.8元或0.63%，成交50.94億元；美團收報152.6元，跌7.8元或4.86%，成交29.15億元；阿里巴巴-SW收報76.35元，跌3.6元或4.5%，成交21.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(康師傅網頁截圖)





聶振邦：或延至明年次季通關



內地開始放寬防疫規限之際，新冠確診人數急增，北京更半年以來首度新增一宗相關死亡病例，加上外圍鷹聲不斷，港股今早最多曾跌超過600點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，若疫情轉趨惡化，不排除內地會再度收緊防疫措施，但預期不會再出現今年4月上海的封控情況，或會出現廣州一樣會呼籲市民減少外出等不是完全封控的方法。



但聶振邦指，即使不封控，但疫情升溫始終會損害經濟活動，而且香港方面憧憬的通關亦有機會延遲，原先預計明年1、2月，現時估計最快都要明年第二季。恒指方面聶振邦提到，早前受內房政策刺激下港股回升，但至今未有重大消息出現，港股暫未再現大方向，故由上周三起大市日均總成交回落，預計恒指於50天線至100天線之間徘徊，目前睇勢將回落至50天線17100水平。



疫情加劇未必對康師傅不利



恒指公司上周五（18日）收市後公布季檢結果，海爾智家(06690)、康師傅(00322)及華潤萬象(01209)染藍，其中康師傅繼2016年遭剔出後二度染藍。3隻恒指新貴走勢皆傾向穩定，但其中兩隻10月底至11月以來升幅強勢，海爾智家累升約25%，華潤萬象累升約52%，而康師傅只升6%，以幅度計康師傅較為值得追落後。



但康師傅所屬零售板塊受疫情波動拖累，股價或受影響；但聶振邦指出康師傅有眾多即食麵產品，若疫情加劇，內地消費者留家用餐或會依賴即食麵，故疫情對康師傅影響未必太大。他亦提到康師傅息率達10厘以上，股價具防守性，建議投資者現價買入，上望13.2至13.5元，較緊慎投資者可待回落至11.5元部署買入。



康師傅今早曾高見12.54元，迫近50日線。 (經濟通HV2報價系統截圖)

海爾智家11月11日上破50日線後持續在該線以上整固。 (經濟通HV2報價系統截圖)

華潤萬象上周一突破100日線後續呈橫行整固形態。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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