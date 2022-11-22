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【虛幣世界】加密貨幣再次急跌，機構債券下跌拖累大市氣氛

22/11/2022

　　消息指，由於FTX 崩盤削弱了機構信心，加上黑客從FTX轉移了18萬顆以太幣，令市場氣氛跌至冰點，加密貨幣交易所Coinbase (COIN) 和商業情報公司 MicroStrategy (MSTR) 發行的債券大幅下跌，其中Coinbase 於2031年到期的債券本月價值下跌15%至50美分，這使收益率達到13.5%的歷史新高；MicroStrategy去年發行的為比特幣積累融資的2028年票據的收益率攀升至13.35%，因為價格跌至歷史新低72.5 美分。


　　Oanda美洲高級市場分析師Edward Moya分析指，如果比特幣向下跌穿15500美元的水平，那麼在13500美元之前沒有太多支撐，然後最差可能會跌至10000美元的心理關口。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報15876.44(美元．下同)，升0.60%(24小時比較．下同)；以太幣現報1108.00元，升0.06%；艾達幣報0.3066元，升0.66%；瑞波幣報0.3608元，跌1.02%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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