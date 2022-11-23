【虛幣世界】FTX破產聽證會首日開庭，加密貨幣市場普漲

自FTX申請破產保護後，與其有關之機構都陸續申請破產保護，而FTX亦開展破產聽證會，代表律師布羅姆利（James Bromley）表示，FTX當中某些人都有問題，並由不成熟且無經驗的個人控制，整間公司都變成了Sam Bankman-Fried的私人封地。消息指，FTX目前有100多個不同的債務人，情況令人憂慮。



另外，Cathie Wood的Ark Investment Management購買了Grayscale的比特幣信託（GBTC）150萬美元的消息傳出後，比特幣（BTC）重回16000美元的水平，但 StockCharts.com的高級技術分析師Julius de Kempenaer表示，由於市場「正在消化」，BTC 有可能進一步下跌，可能在年底前跌至12500美元的水平。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16183.25(美元．下同)，跌0.28%(24小時比較．下同)；以太幣現報1131.98元，跌0.66%；艾達幣報0.3103元，跌0.74%；瑞波幣報0.3722元，跌0.96%。



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