  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】幣安計劃收購Voyager，加密貨幣走勢平穩

25/11/2022

　　幣安首席執行官趙長鵬早前接受媒體採訪時表示，公司希望為不良加密資產復甦，提供10億美元基金援助，該基金亦接受捐款開放，趙長鵬表示，如果這還不夠，公司仍可以提供更多資金。另外，由於 FTX 無法跟進收購，幣安的美國分公司將對加密貨幣貸方Voyager進行新的競購。早前Voyager破產後，FTX表示有興趣收購該公司。消息傳出後，加密貨幣走勢相對平穩，市場未見有太大波動性。


　　另外，以太坊開發人員決定，考慮將八項以太坊改進提案（EIP）納入即將到來的硬分叉，稱此次更新為「上海」。 硬分叉升級將解鎖信標鏈質押的ETH提款，並可能包括解決可擴展性問題和其他以太坊虛擬機的提案。但是對於什麼時候會進行硬分叉還沒有達成共識。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16526.18(美元．下同)，跌0.44%(24小時比較．下同)；以太幣現報1193.83元，跌0.82%；艾達幣報0.3134元，跌0.88%；瑞波幣報0.3964元，跌1.34%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02007

碧桂園

2.860

異動股

01810

小米集團－Ｗ

9.450

異動股

01516

融創服務

2.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02007 碧桂園
  • 2.860
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.450
  • 01516 融創服務
  • 2.680
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.950
  • 00884 旭輝控股集團
  • 1.300
股份推介
  • 03331 維達國際
  • 19.080
  • 目標︰$19.70
  • 00285 比亞迪電子
  • 23.100
  • 目標︰$25.50
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.530
  • 目標︰$3.00
  • 00005 滙豐控股
  • 46.450
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 17.860
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.900
  • 00388 香港交易所
  • 291.400
  • 00001 長和
  • 43.750
  • 00700 騰訊控股
  • 276.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.900
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 199.400
  • 目標︰--
  • 03968 招商銀行
  • 35.500
  • 目標︰$50.00
  • 00688 中國海外發展
  • 20.050
  • 目標︰$23.40
熱炒概念股
即時重點新聞

25/11/2022 09:13  【外圍經濟】瑞信高端客戶撤資轉投瑞銀，疑因計劃出售信託業務

25/11/2022 08:45  【俄烏開戰】俄羅斯油氣限價談判陷僵局，歐盟能源統一戰線瀕瓦解

25/11/2022 08:32  【內房困局】國有大行閃電授信已達12750億元，馳援房企發展

25/11/2022 07:50  《華爾街內望》美國周四感恩節，美股周五提早收市

25/11/2022 08:28  【大國博弈】英國政府禁止在「敏感地點」安裝中國製閉路電視

25/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒９６億元，買碧桂園沽盈富

25/11/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】中信里昂降澳博至「減持」，削港鐵、長和目標

24/11/2022 16:46  《財資快訊》美電升報７﹒８１２２，隔夜拆息３％急跌至２﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】幣安計劃收購Voyager，加密貨幣走勢平穩
人氣文章

新聞>市場動向

亞洲知識產權營商論壇載譽歸來 促進業界專家及商界合作拓商機
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》本土疫情創新高　銀行向房企開水喉　降準風起滬指跌
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

煞科後狂食現腩 魏浚笙10日極速修身
人氣文章

心理攻防戰．梁若芊

理想照顧者要有甚麼特質？要擔當後盾角色，不是一味細心就是好？
人氣文章

親子理財．李錦

處於電子消費年代，怎樣教導小朋友應對
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

優質俐落，入口清新舒服？淺談瑪爾維薩Malvasia的葡萄酒！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尊貴神秘馬球俱樂部？是高級阿根廷扒房！先自選鋸扒刀，再嘗軟嫩無比芝士布包草飼牛！別錯過極邪惡鴨油炸薯條、燒棉花糖
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

天真以為愛情可收放自如，沉船後才發現已愛得無法自拔？想主導關係，卻進退失據
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香港的白日夢：偵查報道 3
人氣文章
雙標靶藥可減乳癌復發風險？逾半患者不知道！組織籲建平台加強支援，免錯失治療良機
人氣文章
大疫不過三 到底啱唔啱？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2022 09:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2022 09:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2022 09:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/11/2022 09:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/11/2022
【虛幣世界】幣安計劃收購Voyager，加密貨幣走勢平穩
人氣文章市場動向25/11/2022
亞洲知識產權營商論壇載譽歸來 促進業界專家及商界合作拓商機
人氣文章中國故事24/11/2022
《神州經脈》本土疫情創新高　銀行向房企開水喉　降準風起滬指跌
人氣文章財經熱話24/11/2022
《騰訊的名單》Naspers勢沽貨　美團低位博唔博得過？
人氣文章生財有道24/11/2022
【高息定存】大新一年期港元定存息加至4.9厘　工銀4.65厘
人氣文章FOCUS24/11/2022
【FOCUS】絕大多數VS另類少數　鮑公下周演講甚關鍵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金