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《午市前瞻》

25/11/2022

　　恒生指數半日收報17508，跌152點或0.86%，主板成交495.04億元。恒生中國企業指數報5936，跌55點或0.93%。恒生科技指數報3509，跌73點或2.06%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、碧桂園(02007)及美團(03690)；騰訊控股收報270元，跌10.4元或3.71%，成交50.79億元；碧桂園收報2.88元，升0.05元或1.77%，成交17.89億元；美團收報134.9元，跌4元或2.88%，成交14.52億元。中聯通(00762)升4%，收報4.16元，成交2.7億元；周大福(01929)業績遜預期，股價跌12.68%，收報13.5元，成交2.05億元。


　　國指三大成交股份依次為騰訊控股、碧桂園及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988)；阿里巴巴-SW收報74.9元，跌1.5元或1.96%，成交9.9億元。

 

(中國聯通網頁截圖)

 

黃偉康：大市回落幸總成交額並不大

 

　　大市本周維持悶局，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，現時大市正消化各項信息，因近期減持消息湧現，美團(03690)、比亞迪(01211)及騰訊(00700)等都要捱沽，而大市走勢亦繼續受制於100天線，近期抽升至相關水平亦會令市場開始擔心。

 

  不過，黃偉康指出，現時市況未算太差，近日回落成交額並不大，不應對市況過分看淡。他預期無消息下，恒指將於50天線至100天線之間上落，未來一兩星期市況相對淡靜，須留意於50天線至100天線間亦有1500點波幅，可考慮在17500水平時作部署。

 

基建股炒完或回流內房股


　　近日中聯通(00762)及國營基建股落鑊，黃偉康解釋，近期已無主題可炒，科技股炒過，內需股受疫情影響亦難炒，於是國策利好的基建股再次抬頭，而且近期內房氣氛回暖，憧憬人行降準放水亦刺激基建股炒作。早前市場擔心原材料價格上升不利基建股，但相關價格回落亦帶動資金流入追落後。


　　但黃偉康以中交建(01800)為例，近幾日股價逼近250天線前明顯乏力，恒指亦未升至250天線，變相跑處贏恒指太多，上升空間未必太多，現時追入難度較大，預期將於100天線3.55元至250天線3.9元波動。


　　黃偉康續提到，內房早前大升後近幾日回吐，變相基建股即將炒完之際，資金有可能回流落後內房股，旭輝(00884)及碧桂園(02007)於100天線或有較大支持力度。

 

中聯通 5G用戶累計達2.05億戶，股價周一急升至4.24元，今早亦曾高見4.18元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

 

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