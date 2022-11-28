【虛幣世界】感恩節期間狗狗幣飆升，主流加密貨幣企穩

主流加密貨幣於感恩節前後較為安靜，比特幣、以太幣走勢企穩，惟狗狗幣（Doge）在過去24小時飆升16%，自上週二以來，DOGE已上漲近五成，雖然炒起原因不明，但有幣圈KOL David Gokhshtein分析認為，炒起原因可能是Twitter新老闆Elon Musk和以太坊聯合創始人Vitalik Buterin有機會合作改進DOGE。



另外，外匯市場製造商Oanda高級市場分析師表示，比特幣正試圖穩定在15500美元至 17000美元區域，但他不確定這會那麼容易，他同時對加密市場並不樂觀，因為本月早些時候加密貨幣交易所FTX的內爆影響擴大，他解釋FTX的崩潰和傳染效應可能會帶來更多的影響，這可能會繼續讓加密貨幣交易者非常緊張，並使支撐價格的基礎極度不穩定。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16466.56(美元．下同)，升0.23%(24小時比較．下同)；以太幣現報1196.96元，升0.26%；艾達幣報0.3132元，升0.19%；瑞波幣報0.3972元，升0.28%。



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