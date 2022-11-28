現有6博企全獲續牌大行齊唱好 惟濠賭股表現分歧銀娛曾插半成

澳門新賭牌「7爭6」結果揭曉，現有6大牌主成功「冧莊」，獲當局發出博彩經營批給臨時判給，有望再續牌10年，而新加入爭奪賭牌的馬來西亞雲頂集團旗下GMM則未能入選。雖然其中一大不明朗因素消除，獲大行幾乎一致看好，但濠賭股今日(28日)表現分歧，除美高梅(02282)及永利澳門(01128)等美資博企消除憂慮股價勁彈外，其他都或受內地疫情不斷升溫影響，表現較遜色，其中金沙中國(01928)雖同為美資，但作為藍籌難免受跌市影響僅升約半成，銀娛(00027)更一度急插逾半成。

(銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖)

美高梅最高分GMM落選 批給合同待磋商年底前簽署



澳門政府上周六(26日)公布賭牌競投結果，按標書評分高低獲發賭牌臨時判給的博企依次為美高梅旗下美高梅金殿超濠、銀娛旗下銀河娛樂場、金沙旗下威尼斯人澳門、新濠博亞(澳門)、永利澳門旗下永利度假村，以及澳博(00880)旗下澳娛綜合度假。競投委員會主席張永春表示，將與獲臨時判給的6間博企就批給合同內容磋商，並在年底前完成賭牌確定判給和簽署批給合同的工作。

張永春未有詳細交代每家博企排名高低的原因，惟指競投首三大要求是確保本地員工就業穩定、吸納外國客源和發展非博彩項目。至於GMM何以落選，張永春表示，GMM雖積極參與公開競投，但具體得分較低，而其會否與6家博企聯營是商業決定，惟博企股東比例受嚴格監管。另對於周焯華事件後部分貴賓廳中介人和衛星賭場退出市場，張永春指，衛星賭場能否過渡至新批給經營，主要取決其與承批公司協議，以及有關協議是否得到澳門政府依法批准，重申新博彩法禁止中介人存在。

瑞信：賭牌結果符預期首選金沙 美銀：或是正面催化劑

瑞信發表研究報告指，新賭牌結果符合該行預期，相關營運商將在今天收到臨時合同，下一步政府將與營運商敲定次要細節，預計在年底前簽署。博彩稅、牌照和非博彩承諾對盈利可見性有正面影響，像美高梅和永利澳門這樣的小型營運商應該會看到更強勁的股價反彈，因為牌照風險有所緩解，首選金沙，予目標價18.5元，銀娛則看49.5元，同予「增持」評級，新濠(00200)、澳博、美高梅及永利澳門均予「中性」評級。



美銀證券則指，新賭牌結果相信消除了任何現有營運商可能失去賭牌的不確定性，在該行業由最近的高峰下跌10至15%後，這可能是一個正面的催化劑。而澳門政府將在未來幾周內與6間中標營運商就合同的具體條款進行談判，另外為衛星賭場和中介制定新監管框架的新博彩法預計將於12月獲得通過。整個過程應在年底前完成，以便營運商可以從2023年開始根據新博彩法和特許經營條款營運。

花旗：將帶動整個行業重估 高盛：可買金沙銀娛澳博

另花旗指，澳門政府公布牌照重新招標結果，並於今年6月宣布通過修改博彩法法案，兩項事件都證明早前市場對監管風險的擔憂屬過慮。考慮到監管風險下降，相信牌照續期消息將帶動整個行業進一步重估，同時隨著當局近日宣布恢復澳門電子簽證及允許團體旅遊，令澳門現時有了更明確的復甦路線圖，預計投資者將重拾信心。此外，雖然雲頂也是世界級的賭場營運商，但6家博企具現有優勢，而雲頂未具備更優勝條件，當局決定合理，顯示政府對博彩業發展的務實取態。



高盛則指，一如預期澳門現有6間博彩企業獲續牌消除陰霾，並根據確保本地工作穩定、擴大國外客戶群以及非博彩多元化等三大評估標準來批核。長遠來看，仍看好具有較好能力、透過項目擴展捉緊大眾市場，以及具非博彩增長潛力的公司，故維持金沙、銀娛、澳博及新濠博亞(MLCO)「買入」評級。

大摩：愈高承諾資本回報率或更低 受累疫情短期受壓

不過，大摩表示，預料當局批核牌照的原則，或是按營運商提出未來承諾的多少，以及非博彩活動投資所佔百分比，愈高的承諾可能意味著未來投資資本回報率(ROIC)更低。另預料永利澳門表現或優於同業，主要是賭牌被剔走的危險已消除。而在新特許經營權下，目前澳門博企專注於無縫過渡、維持就業和擴大非博彩活動，但由於內地疫情持續，預料濠賭股短期仍受壓。

摩通則指，新賭牌公布時間及結果均符合預期，惟仍或會成為股票的強大催化劑。維持看好濠賭股，並不是預期博彩總收入在當前疫情下復甦，而是目前估值便宜，一旦估值正常化，料有很大上升空間，仍首選金沙，其次為永利澳門。

溫傑：料短線刺激作用不大 內地疫情反彈只憂沒客

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，新賭牌結果料今日可刺激濠賭股股價，但短線作用應不大，首先市場已預期原有6間博企較大機會取得賭牌，消息只淡化對中長線沒有賭牌的憂慮，而短線對濠賭股影響最大是有沒有客而非有沒有牌。最近內地疫情反彈，復常股暫不應考慮買入。估計濠賭股今日股價波動分歧，料原本擔心有機會取不到賭牌的美資博企表現相對較好；而銀娛獲發牌已在預估之中，只憂慮無客，故或隨大市回吐。

內地本土新冠破4萬宗刷新高 多地掀反封控示威

現時內地新冠疫情確實嚴峻，全國昨日(27日)新增本土確診及無症狀感染達40052宗，單日新增人數持續刷新中國疫情大流行以來新高。多個一線城市加強人員流動限制，而烏魯木齊1124火災事故發生後，該市處理奪命火手法引起內地民間輿論強烈不滿，引發上海、廣州、武漢、成都等多地出現針對防疫限制措施的示威。另北京清華大學有學生聚集，高叫言論自由，其他城市的高校學生也出現聚集。

永利澳門半日升15.83%收報5.05元，美高梅亦升11.88%報4.71元。另新濠升8.17%報5.43元，澳博升6.01%報3.35元，金沙升5.31%報18.26元。銀娛則僅升0.47%報43.05元，最多曾跌5.48%至40.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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