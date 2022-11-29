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【虛幣世界】BlockFi申請破產保護，加密貨幣普遍下跌

29/11/2022

　　加密貸款機構 BlockFi 週一申請破產保護，公司表明希望進行重組，同時繼續運營。BlockFi手頭有大約 2.57 億美元現金，管理層估計該公司有超過十萬名債權人，負債預計在10億至100億美元之間，公司最大的債權人包括擁有2.75 億美元無擔保債權的FTX US，其法定名稱West Realm Shires Inc.，以及擁有3000萬美元無擔保債權的美國證券交易委員會 (SEC)。其他前50名債權人則大多數沒有透露。


　　受BlockFi申請破產保護消息影響，比特幣下跌約2%。另外，根據鏈上研究機構 Lookonchain的分析，在亞洲交易時段，一個「鯨魚」地址將價值8570萬美元（約73224粒ETH）轉移到Binance後，以太幣的價格下跌。投資者在打算出售或使用代幣作為衍生品交易的保證金時，通常會將代幣轉移到中心化交易所。以太幣價格約為 1170 美元，在過去24小時內下跌約 3%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16184.20(美元．下同)，跌0.17%(24小時比較．下同)；以太幣現報1167.23元，跌0.05%；艾達幣報0.3049元，跌0.55%；瑞波幣報0.3869元，跌0.49%。
　
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