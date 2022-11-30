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嗶哩嗶哩上季虧損收窄　懶理大行看法分歧飆逾一成半

30/11/2022

　　「B站」嗶哩嗶哩(09626)昨日(29日)收市後公布季績，第三季虧損收窄逾30%，收入增加11%，兩者均勝預期，美股股價抽高逾22%，折合較本港上日收市價高出10%，今日(30日)於港股亦高開一成，最終近全日高位收市，升逾一成半。不過，大行對其看法分歧，其中大摩指其實現盈利路途遙遠，維持其美股「與大市同步」評級，亦有多間大行下調其目標價，同時卻有大行讚其成本控制得宜，其中瑞信最牛將其目標價升至235元。

 

(Shutterstock)

 

上季虧損收窄36%營收增11%　用戶日均使用時長創新高

 

　　嗶哩嗶哩第三季淨虧損按年收窄36%至17.13億元(人民幣．下同)勝預期，去年同期錄虧損26.77億元。經調整淨虧損雖由去年同期16.13億元擴大至17.6億元，惟好過預期。期內淨營業額58億元，按年增11%，亦勝預期。按業務劃分，移動遊戲營業額15億元，增6%；增值服務營業額22億元，增16%；廣告營業額14億元，增16%；電商及其他營業額7.58億元，增3%。另日均活躍用戶9030萬名，按年增25%；月均活躍用戶3.33億戶，按年增25%；平均每月付費用戶2850萬名，按年增19%。用戶日均使用時長達96分鐘，創歷史新高，較去年同期增長8分鐘。

 

 (《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　今年首9個月淨虧損則擴大至60.02億元，去年同期股東應佔虧損47.01億元。經調整淨虧損由去年同期38.3億元擴大至53.8億元。淨營業額157.6億元，按年升約16%。公司預計第四季淨營業額將達60億至62億元。嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿稱，提升盈利是當前首要任務，將採取更多舉措來加速商業化進程，實施合理規劃和分配人力資源，以及縮減銷售和營銷費用在內的成本控制措施。

 

大摩：料第四季收入增速放緩　實現盈利路途仍遙遠


　　摩根士丹利發表研報指，嗶哩嗶哩第三季收入符合市場和該行預期，經調整虧損則較預估少約6%。不過，其實現盈利的路途仍然遙遠，料第四季收入的按年增速將放緩至6%，廣告和遊戲業務尤其明顯。由於去年的高基數以及宏觀環境衝擊，料第四季廣告收入按年持平，表現遜於同業騰訊(00700)和快手(01024)，但優於百度(09888)和微博(09898)。雖然管理層否定加入插播廣告的可能，認為會壓抑用戶參與度，但相信集團中期有其他刺激平均每付费用戶收入(ARPPU)的發展方向，包括增加使用時長、故事模式、與電商合作等。


　　管理層重申到2024年非公認會計準則經營利潤實現盈虧平衝仍是首要工作，目標在明年大幅削減一般及行政開支、銷售費用和研發支出。大摩將其2023年的淨虧損預測收窄38%，2024年收窄70%，即未來兩年的利潤率料分別為-15%和-4%，維持其美股「與大市同步」評級及目標價11美元。

 

大和：發展方針轉變虧損將大減　惟料收入增長疲軟


　　大和則指，嗶哩嗶哩第三季收入達到增長指引上限，而經調整虧損在過去兩年以來錄得首次按季好轉。管理層的發展方針亦發生變化，不再追求月活躍用戶量的增長，改為專注減少虧損。預計從明年首季開始虧損會顯著減少，相信發展戰略轉變將部分緩解市場對其燒錢策略可持續性的擔憂，重申美股「買入」評級，惟考慮到收入增長預測疲軟，將2022至24年收入預測下調1%至6%，目標價由38美元降至30.5美元。

 

　　另富瑞表示，嗶哩嗶哩第三季收入符合預期，經調整淨虧損好過該行及市場預期。此外，其線上廣告的市場份額增長穩健；遊戲戰略保持不變，採用專門的研發方法，營運開支預計將於2023年按年下跌。公司預期現水平的流動性足夠支付將到期的未償付可換股債券。料公司每月活躍用戶數量將持續增加，至明年第四季高達4億水平，維持「買入」評級，惟美股目標價由27.7元降至22.1元。另高盛維持嗶哩嗶哩港股「中性」評級，目標價由200元降至173元；中銀國際維持「買入」評級，目標價由152.5元降至151.1元。

 

瑞信：見削減成本決心目標升至235元　摩通：季績好壞參半


　　另外，瑞信指，嗶哩嗶哩第三季收入略高於市場預期，經調整虧損較該行預期少15%，相信是由於成本及研發開支的節省。集團將關注點從月活躍用戶量的增長慢慢轉移到提升用戶參與度，對營銷及成本控制來說是個好兆頭，而管理層在削減成本方面表現出堅定決心和主動性，預測經營開支已見頂，將在明年首季下降。隨著成本優化措施及相關時間表更加清晰，預期投資者將對其業務可持續性感放心，將其2022至24財年的淨虧損預測收窄6%至12%，目標價由196元上調至235元，維持「跑贏大市」評級。

 

　　瑞銀則指，嗶哩嗶哩第三季虧損狀況勝預期，主要由成本控制所帶動，相信將成為公司策略及財務的轉捩點。管理層指，將重點轉向質量增長，從月均活躍用戶增長轉向更高的日均活躍用戶及月均活躍用戶比率，這是正確策略，在流量增長和變現之間取得平衡，又預期公司將有多個利好因素，包括新遊戲許可及料明年3月獲納入港股通等。雖然廣告前景仍不明朗，且宏觀經濟復甦未穩定，但公司在成本方面的變化令人對其前景更趨樂觀，將其收支平衡時間預測提早至2024年，美股目標價由30美元上調至32美元，維持「買入」評級。


　　摩通認為，嗶哩嗶哩季績好壞參半，縱使第三季收入及虧損收窄程度均勝預期，但第四季收入預測中位數略遜預期，可能受9月以來疲弱的消費趨勢影響。相信公司管理層以提升盈利為當前首務，並採取額外措施以加快變現，透過人手計劃及削減銷售與推廣開支以控制成本，應對短期股價表現有正面作用，維持「增持」評級及155元目標價。

 

熊麗萍：競爭對手多不能純靠疫情　只宜短線部署


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，嗶哩嗶哩最重要看何時可再賺錢，現時虧損收窄已是好事，疫情令人有更多時間看視頻及玩遊戲可能有些幫助，惟經濟好轉、疫情過去其實更緊要，料股價仍會繼續波動。而近期科網股回升它不算升得多，可能受市場氣氛影響，規模更大的騰訊及京東(09618)更受追捧，嗶哩嗶哩只宜短線部署，疫情暫令其用戶粘性減退幅度沒預期快，但要維持用戶粘性及增加新用戶要看有甚麼新內容，市場上競爭對手不少，若純靠疫情難太看好。

 

　　嗶哩嗶哩今日收市升16.76%報126.8元，連升兩日，累升32.64%，成交11.62億元。其他科技股表現遜色得多，騰訊升0.49%報287.2元，京東升3.8%報218.8元，阿里(09988)升1.46%報79.9元，百度升3.52%報101.6元，快手升3.19%報56.55元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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