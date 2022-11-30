【月結－疫情房控】美減慢加息予內地更大寬鬆空間 恒指勢攻萬九

港股全個11月主要圍繞內地防疫措施風向，10月港股終極一跌創逾13年新低14597後，11月即遇內地防疫措施轉吹暖風。先是取消航班熔斷機制，再放寬隔離檢疫至「5+3」，恒指由14600水平急速向上收復失地，首兩周累計回升逾2400點。

期間內房獲中央「一箭接一箭」救市，先有「金融16條」支持內房企業發債並向銀行信貸融資，至月底再發「第三支箭」容許涉房企業抵押資產融資作保交樓用途，全線內房尤以民營房企股拗腰飆升。但恒指下半月受制於18400水平，反覆回落至17000點橫行整固，期結日前再度挑戰18400水平。

(圖上截圖)



葉尚志：內地有望趨向精準防疫



港股11月受各項內地防疫措施消息影響，第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，整個11月都在炒作防疫政策轉變，目前難以估計內地之後會否進一步放寬措施，但有機會類像香港般變為更仔細的精準防疫，例如確診個案出現後由封區轉為針對單幢樓進行封控，如衛健委所言－降低對人民的影響。



中央有更大空間適度寬鬆



葉尚志指，港股11月前整體情緒悲觀，但11月以來防疫與內房方面都為市場打底，市場信心逐漸恢復，雖然難言完全樂觀，但底氣充足下令市場趨向正面，11月的升幅亦正好反映這種情緒轉換，由過分悲觀轉為樂覲。他預期年底前恒指首個參考目標為18500，其後有望挑戰19400。他補充，恒指12月的上行動力亦有部分源自於中央經濟政策繼續適度寬鬆，因美國加息步伐有望減慢，中央亦比上幾個有更大空間降準放水。但他強調，相對於「量變」，如果宏觀經濟未見有實質性「質變」，恒指後市要升破20000點會有難度。



曾永堅：道指突破年內下降軌



美股今個月表現理想。直至截稿為止，道指累計升逾1000點。椽盛資本投資總監曾永堅表示，美國聯儲局放慢加息步伐的預期高唱入雲，傳統類型股票如金融股報升，繼而帶動大市上升。他又指，道指突破今年以來形成的下降通道，技術上走勢有所好轉，市場對聯儲局加息的利好消息尚有炒作效用，對通脹逐步回落的預期亦增強，估計道指短線能挑戰34500至35000。



不過，曾永堅提到市場逐漸將焦點，由加息幅度轉至經濟衰退的問題，聯儲局未來在貨幣政策，如何在抗通脹及避免經濟衰退上取得平衡較受市場較關注。他又指，聯儲局持續加息，導致企業盈利在明年第一季會有較明顯的放緩，屆時會影響美股及港股走勢。他估計，美股在12月初期仍然會較強勢，但在中下旬會稍為回落。



被問到聯儲局12月的加息幅度，曾永堅指市場普遍預期當局會加息50個基點，而核心通脹數據當中，住房及薪酬成本有見頂跡象，但整體通脹要出現較明顯的回落，需要較長時間，加上美股早前已反映大部分因通脹見頂而累積的升幅，未來一至兩個月公布的經濟數據未必即時令市場太過振奮。

恒指突破11月上旬頂部，技術上更突破20周線收市。(經濟通HV2報價系統截圖)

內地救樓市政策方向有變



至於港股12月的走勢，曾永堅表示內地樓市出現轉機，人行、中證監等先後推出幫助民企解決流動性危機的措拖，對內房企業的政策有所改變，對港股帶來較大刺激作用，但能否提高樓房銷售數字仍需觀察。他又指，內地疫情仍未緩和，部分城市確診數字未大幅回落，即使市場預期中央防疫政策會稍為放寬，但一切均視乎受封控地區的疫情發展，否則會抑制恒指升幅。



曾永堅表示，恒指由10月低位14597升至11月高位18414，累計已有逾3800點升幅，近日出現整固並不意外。他又指，11月下旬在50天線有支持，若果在疫情方面有進一步的利好消息，估計恒指12月可挑戰19000關。



另外，今天有內媒報道指，廣州部分區域發布通告，解除疫情防控臨時管控區。同程旅行(00780)資料顯示，消息發布後，大量遊客登陸平台搜索廣州出發的旅行產品。截至今天下午三時點，廣州出港機票搜索量為前日同一時段的4倍，機票訂單量較前日時段增長126%。廣州出發的火車票搜素量上漲超過三倍。消息刺激一眾餐飲股急升。海底撈(06862)收報19.12元，升15.46%；九毛九(09922)收報19.6元，升12.26%；呷哺呷哺(00520)收報7.63元，升10.9%。短期餐飲股可看高一線。

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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