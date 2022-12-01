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《午市前瞻》恒指不穿百天線仍樂觀 新能源車補貼完後或另有安排

01/12/2022

　　恒生指數半日收報18895，升298點或1.6%，主板成交1254.11億元。恒生中國企業指數報6453，升79點或1.25%。恒生科技指數報3888，升90點或2.38%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報297.8元，升10.6元或3.69%，成交84.1億元；美團收報169.3元，升5.7元或3.48%，成交70.08億元；阿里巴巴-SW收報83.45元，升3.55元或4.44%，成交54.56億元。申洲國際(02313)升9.12%，收報76元，成交4.4億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(小騰汽車網頁截圖)

 

聶振邦：突破100天線有調整正常

 

　　聯儲局鴿聲響起，主席鮑威爾暗示最快可能在本月減慢加息步伐，隔晚納指挾升4.41%。恒指今早亦高開461點，惟升破19000，高見19237點後沽壓明顯加重，升幅逐步收窄至只有200多點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指之前長期受制於100天線，如今突破後有較大調整壓力屬正常，未來一兩日調整若未明顯跌穿100天線，則仍能保持樂觀，月中有望上試19000點至19200點。

 

小鵬38元關鍵


　　小鵬(09868)公布第三季收入按年增19.3%至68.2億元人民幣，淨虧損由去年同期為14.9億元人民幣，按年擴大至22.2億元人民幣。小鵬隔晚美股股價勁飆逾47%，港股今早最多曾升超過33%，但高位獲利盤湧出，大幅收窄升幅。聶振邦指市場普遍看淡小鵬，業績稍為好過預期便刺激股價急升。但同時市場對其將來交付量有所以質疑，故回吐幅度亦急。


　　聶振邦指出，11月小鵬最高收市價為37.9元，若本星期維持38元以上收市，後市仍有望上試40至42元水平，相反則要回落至34至36元整固。


比亞迪料180至210元上落


　　聶振邦指近期新能源車股整體表現落後，比亞迪(01211)11月受制於200元水平，暫時未見利好消息下，預期後市將維持180元至210元上落。


　　內媒有報道指新能源汽車購置補貼將於今年年底結束，但聶振邦不排除補貼措施今年完結後，明年將會再有新安排。他指，始終新能源車對碳中和碳達峰的推進有重要意義，故傾向預期中央會繼續有扶持政策出台。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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