《午市前瞻》氣氛正面難大跌 舜宇瑞聲互告影響不大

恒生指數半日收報18612，跌123點或0.66%，主板成交681.64億元。恒生中國企業指數報6344，跌40點或0.63%。恒生科技指數報3843，升4點或0.12%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報293元，跌1.4元或0.48%，成交34.49億元；美團收報166.4元，升3.4元或2.09%，成交33.71億元；阿里巴巴-SW收報83.6元，升0.8元或0.97%，成交23.16億元。阿里健康(00241)升6.51%，收報7.04元，成交6.46億元。碧桂園(02007)跌6.73%，收報2.77元，成交8億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(設計圖片)

李偉傑：人幣轉強美匯回落有利後市



恒指昨日升破19000大關後未能企穩，今日回調。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股走勢維持向上突破，雖然昨日觸及150天線後回落，但人民幣轉強及美匯指數回落相對有利後市發展，短期繼續維持以18400近100天線水平為初步支持。



他提到，之前市場擔心內地防疫措施風向變化，但本星期消息趨向正面，「快封快解」等消息出現，暫時大市傾向正面，變相亦難以大跌，最壞於18000亦有較大支持。



可部署油股科技股



舜宇(02382)今日公布，早前決定對瑞聲(02018)旗下多間子公司提告侵權，最近已獲法院受理，但早前於舜宇宣布提告後，瑞聲亦反告舜宇侵權。李偉傑指兩間公司同為手機設備股，互告侵權就要查看專利表逐項斟酌，早前瑞聲被提告時所受影響較大，但市場逐步消化消息後，相信對兩股影響不大。



但李偉傑亦指，手機需求放緩始終不利手機設備股，回彈亦只是炒作低估值，故大市調整時，舜宇瑞聲或會跑輸大市，但大跌空間亦不會大。



李偉傑補充指，受惠冬季轉天氣，中資油股可以看上一線，中石化(00386)中石油(00857)可作中線部署，科技股則可待大市回落至18400及18000分注部署。

舜宇今早高見96.05元，連續第二日升破20日線。(經濟通HV2報價系統截圖)

瑞聲自11月下旬以來沿20日線上行，今早曾高見18.3元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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