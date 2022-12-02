舜宇瑞聲互告侵權股價不見急跌 市場已消化可放心買？

兩大手機設備商舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)發起訴訟戰，互告對方侵權。舜宇今日(2日)公布，早前決定對瑞聲旗下多間子公司提告侵權，最近已獲法院受理，瑞聲近日亦反告舜宇旗下多間子公司侵權，同樣獲法院受理。記得瑞聲上月中被提告時曾單日急跌一成，但看來市場已消化相關消息，加上近月內地手機出貨量有改善，蘋果手機亦受歡迎，大市氣氛又回暖，兩股股價今日都靠穩。

(舜宇光學網頁截圖)

舜宇告瑞聲旗下5公司侵害專利 獲寧波法院受理

舜宇光學最新公布，向瑞聲科技旗下瑞泰光學(常州)、深圳市瑞成光學、誠瑞光學(常州)等5家附屬公司展開兩項新訴訟程式，指控相關公司侵害舜宇在晶圓級玻璃的新型專利，要求判令停止再用相關專利製造或銷售，並賠償經濟損失和訴訟開支。有關訴訟已於周二(29日)獲寧波市中級人民法院受理。

舜宇光學早於11月15日披露，向瑞聲科技相關公司展開17項訴訟程式，指控對方損害其塑料手機鏡頭和玻塑混合手機鏡頭的發明專利和實用新型專利。瑞聲科技當時指，集團擁有超過2700項的光學鏡頭包括塑料、玻璃及混合等註冊專利，根據法律顧問意見，有充分抗辯理由，將對有關法律程序的申索全力抗辯。

瑞聲反告舜宇旗下5公司侵犯發明專利 獲南京法院受理

瑞聲科技於周三(30日)還擊，旗下誠瑞光學及瑞泰光學反告舜宇旗下浙江舜宇光學、南京文軒電子科技等5家公司涉嫌侵犯其10項發明專利，而訴訟於11月22日及23日由南京市中級人民法院受理。

誠瑞光學及瑞泰光學向相關被告公司提出五大裁決，即判令立即停止侵害發明專利，包括停止製造、許諾銷售、銷售任何侵害發明專利的產品；判令銷毀任何侵害發明專利的庫存產品，與製造侵害發明專利產品的專用模具；判令賠償經濟損失；判令賠償誠瑞光學及瑞泰光學為制止侵權行為所支付的合理開支；以及判令承擔訴訟費用。

9月內地手機出貨量降幅顯著收窄 蘋果手機10月蟬聯第一品牌

中國信通院近日公布，今年9月內地市場手機出貨量2092.2萬部，同比下降2.4%，降幅較8月的跌21.9%顯著收窄，其中5G手機1510.4萬部，同比下降0.1%。今年1至9月，國內市場手機總體出貨量累計1.96億部，同比下降21.1%，其中5G手機出貨量1.53億部，同比下降16.4%。

另外，據市場研究機構Counterpoint Research手機銷量月度報告顯示，2022年10月蘋果在中國手機市場的月度市場份額達25%，為公司歷史最高水平，且連續兩個月成為中國市場第一大手機品牌廠商。Counterpoint Research稱，10月，iPhone 14 Pro Max是中國市場最暢銷的手機，其次是iPhone 14 Pro。

里昂：蘋果供應商上季表現穩健 升舜宇評級至跑贏大市



里昂本周發表報告指，在強勁的iPhone出貨量和美元升值推動下，蘋果供應商今年第三季表現穩健。雖然Android市場已經見底，但復甦時間未明確，將舜宇評級由「跑輸大市」升至「跑贏大市」，相信盈利已見底，而且見到明年有規格提升跡象，惟目標價由121元降至102元。另相信瑞聲已經回到增長軌道，評級「買入」，目標價22.2元。

舜宇今日收市跌0.42%收報94.25元，成交6.67億元；瑞聲無升跌收報18.08元，成交8620萬元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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