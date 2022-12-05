藥品網售新規實施 阿里健康績優獲大行唱好 網上醫療股連日熱炒仲追唔追？

近日內地宣布藥品網售新規正式施行，並公布藥品網絡銷售禁止清單，監管變得更清晰，加上阿里健康(00241)早前公布中期由虧轉盈，獲多間大行唱好，而內地疫情持續亦令人民加強對健康關注，網上醫療股連日熱炒，除阿里健康今日(5日)再飆逾一成半，成表現最佳藍籌外，京東健康(06618)及平安好醫生(01833)亦爆升，其中後者飆兩成。不過，阿里健康及平安好醫生都已連升5日，分別累升五成及六成，現價高追要小心。

藥品網路銷售監督管理辦法本月起實施 醫藥電商料受惠處方藥外流

國家藥監局於12月1日宣布施行《藥品網絡銷售禁止清單(第一版)》，明確禁止銷售疫苗、血液製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品及藥品類易制毒化學品等。另於9月1日發布的《藥品網路銷售監督管理辦法》也於12月1日正式施行。《辦法》明確從事藥品網路銷售應當具備保證網路銷售藥品安全能力的藥品上市許可持有人或者藥品經營企業；明確對處方藥網路銷售實行實名制，規定處方藥與非處方藥應當區分展示，在處方藥銷售主頁面、首頁面不得直接公開展示包裝、標簽等信息；明確第三方平台應當設立藥品質量安全管理機構，同時要求平台與藥品網路銷售企業簽訂協議，明確雙方藥品質量安全責任；明確各級藥品監督管理部門在藥品網路銷售監管中的職責劃分和違法行為查處的管轄權。



遠東資信認為，隨著《辦法》的落地實施，電子處方外流將進一步加速，進一步擴大處方藥在線零售端市場規模。醫藥零售企業會受益於未來處方藥加速外流至線上的紅利，其網際網路業務板塊將持續擴大。而近年來異軍突起的京東健康、阿里健康等醫藥電商也將受益於《辦法》，將與傳統醫藥零售企業爭奪處方藥外流的紅利。







阿里健康中期虧轉賺1.6億人幣 大和：業績強勁監管更清晰

另外，阿里健康於上月尾公布中期業績，由虧轉盈賺1.6億元人民幣，經調整後利潤3.5億元人民幣亦較去年同期理想；總收入約115億人民幣，按年增長22.9%。公司績後獲多間大行唱好，其中大和發表報告指，阿里健康中期業績表現強勁，年度活躍客戶和費用效率的強勁增長是主要正面因素，上調2023及24財年的每股盈利預測61至115%，將目標價由4.8元上調至7元，維持「優於大市」評級。此外，對於實施新的在線藥品銷售規則，大和認為監管機構的做法變得更加清晰，在考慮到消費者的便利性和安全性，在部分程度上變得更加溫和，預期由於新的採購流程，阿里健康商品成交金額在起初或有小阻礙，但收入不會受到任何影響。

瑞信則指，阿里健康中期虧轉盈1.6億元人民幣，勝市場預期，上調公司2023/24/25年純利預測至5.04億/6.64億/8.6億人民幣，以反映營運效率提升及更集中的營銷策略，同時上調其中長期收入增長預測，目標價由6元升至8元，評級維持「優於大市」。瑞信又指，阿里健康11月股價上升約80%，主要受惠於市場對互聯網股份改觀，以及預期疫情升溫將刺激在線醫療保健需求，活躍的消費者增長和處方藥銷售，繼續推動醫藥直銷(1P)業務增長。

另富瑞表示，雖然阿里健康中期收入較該行預期為低，且平台業務銷售在疫情下表現僅持平，但其醫藥直銷(1P)及網際網路健康護理業務取得強勁增長，分別同比上升46%及74%，維持「買入」評級，目標價由28元降至14元。

溫傑：阿里健康業績及政策利好已部分反映 現價高追不吸引



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，阿里健康業績好過預期，另繼9月放鬆一些措施後，12月頭《藥品網路銷售監督管理辦法》出台，市場反應頗佳，此後便有大量資金追入，但業績及政策消息多少已反映，而近期市場氣氛向好大家都願意買貨，有消息而股價有突破的板塊可吸引資金進一步追入，惟現價高追短線不吸引，只可觀望，日後可留意阿里健康及京東健康業績是否真的受惠政策，如果真的受惠料股價會有回吐，到時可再吼。

另方面，內地新冠疫情連續第7日回落，昨日(4日)全國新增本土確診及無症狀感染合計29724宗。各地防疫措施加速鬆綁，北京、廣州、深圳及上海等多地倡如無外出需求，非必要不做核酸。上海市今日起乘坐公共交通工具，以及進入公園、景區等室外公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明。雖然內地放寬防疫措施，但疫情持續或刺激視像診症需求增加。

阿里健康半日升16.28%收報8.43元，最多升20.55%高見8.74元，連升5日，累升51.62%，成交15.07億元。京東健康則升11.82%報79.95元，連升2日，累升22.23%，成交16.53億元；平安好醫生升20.7%報27.7元，連升5日，累升60.12%，成交9.94億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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