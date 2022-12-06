【虛幣世界】Orthogonal陷入債務危機，料拖欠3100萬美金

受FTX破產影響，有更多加密貨幣公司陷入債務危機或倒閉，其中Orthogonal Trading 因3600萬美元的借貸違約，導致加密借貸協議Maple Finance約 30% 的活躍貸款受到影響，市場估計受災最嚴重的資金池用戶可能將蒙受80%損失。



消息傳出後，Orthogonal於12月4日從M11 Credit管理的信用池中償還1000萬美元USDC穩定幣貸款，而Orthogonal一直是Maple的重要借款人，也是 Maple信用池的經理和承銷商。M11 Credit已就Maple的USDC 穩定幣池中所有未償還的活躍貸款，向Orthogonal發出違約通知，其中四筆貸款的流動負債為3100萬美元。



Maple 在一份聲明中表示，Orthogonal 一直「在實際上資不抵債的情況下運營」，但並沒有明確表示它將無法償還債務。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17043.16元，升0.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報1267.03元，升0.61%；艾達幣報0.3203元，升0.31%；瑞波幣報0.3903元，升0.26%。



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