《午市前瞻》成交增加恒指勢試兩萬關 新藍籌有望擺脫魔咒可追

恒生指數半日收報19336，跌181點或0.93%，主板成交934.84億元。恒生中國企業指數報6614，跌91點或1.36%。恒生科技指數報4156，跌81點或1.92%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報310.6元，跌3.4元或1.08%，成交45.44億元;美團收報172.8元，跌1.5元或0.86%，成交38.42億元;阿里巴巴-SW收報89.85元，跌2.8元或3.02%，成交33.17億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(康師傅網上截圖)

張智威：基金入市意欲強



隔晚美股受俄烏局勢及強勁的經濟數據影響拖累下跌，ADR港股比例指數大跌逾400點，恒指早盤低開逾300點。但內地放寬防疫措施帶動中港股市樂觀氣氛，恒指一度轉升，19500上下爭持激烈。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預計恒指12月將劍指20000大關，因今日已證明大市難跌，昨日大市成交高達2200億元以上，上市午未結束，成交已超過900億元，預期恒指升勢難當。他亦提到，臨近年尾恒指轉勢，基金粉飾廚窗下為免跑輸恒指，被逼入市高追，變相支撐恒指愈升愈有。



海爾智家、康師傅受惠放寬防疫



恒指季檢昨日生效，海爾智家(06690)、康師傅(00322)及華潤萬象(01209)首日染藍，只有華潤萬象微跌，另外兩隻則上升。張智威指三股有望擺脫「染藍魔咒」，因為其中海爾智家及康師傅都屬於消費股類別，近期內地正逐步放寬防疫及復常下，有利消費股業績，例如放寬後交通人流量勢將提升，有利康師傅即食貨品銷量，故可考慮追入康師傅，上望9月高位13.94元。



至於物管股華潤萬象，張智威則看得較淡，因內房早前升勢強勁，但最強勢時期已過，之後未必可以再度大升，故並非他的首選。

康師傅今早高見13.18元，創逾一個半月高。 (經濟通HV2報價系統截圖)

華潤萬象今早曾高見38.15元。 (經濟通HV2報價系統截圖)

海爾智家昨天高見26.55元後回調。 (經濟通HV2報價系統截圖)



撰文: 經濟通通訊社市場組

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