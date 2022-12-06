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內房有救物管股獲券商唱好爆升　哪幾隻仍可留意？

06/12/2022

　　近期中央密集推出扶持內房政策，繼之前連發三箭放寬內房融資限制，近日有消息稱「第四支箭」射出，內地監管機構要求四大內銀在本周六(10日)前向部分房企提供離岸貸款，助其償還境外債務，民企內房昨日(5日)受消息刺激再爆升，亦帶挈與其唇齒相依的物管股飆升。不過，物管股累積升幅亦不小，雖然有券商指仍有修復估值空間，但如要吸納也應審慎選擇，其中昨日首日染藍的華潤萬象生活(01209)獲大摩上調目標價，且累積升幅不算太誇張可留意，另有多隻物管股也可關注。

 

(華潤萬象生活網頁截圖)

 

國金證券：民營房企現金流改善　物管股有補漲空間


　　國金證券發表報告指，隨著地產政策轉向，物業管理板塊的估值已略有修復，部分優質物業管理公司當前二級市場估值已低於一級市場的併購估值，凸顯物管股受地產拖累的影響遠大於業績層面的利空。在超跌反彈、預期改善、價值重估的三股因素疊加之下，港股物管板塊或許仍有進一步反彈補漲的空間。而隨著民營房企現金流邊際改善，挪用物業管理公司現金擔憂減輕。

 

光大證券：國企物管公司發展穩健　可增持遠洋服務

 

　　光大證券則稱，市場監督總局等推進完善社區建設、提升物業服務質量等措施，促進物管行業有序發展，可關注估值修復、獨立發展、穩健國企三條行業投資主線，持續看好遠洋服務(06677)等國企物管公司的穩健發展和低風險帶來的估值溢價，遠洋服務關聯方為遠洋集團(03377)，資源稟賦深厚，商業項目產品線成熟，下半年基礎物管業務增長有保障，當前估值具備吸引力，給予「增持」評級。

 

大摩籲增持碧服華潤萬象　華潤萬象目標價升至46.79元

 

　　另外，大摩較看好碧桂園服務(06098)及華潤萬象(01209)，均予「增持」評級，並將碧服目標價由18.58元升至21.98元，華潤萬象目標價由44.74元升至46.79元。不過，大摩同時將旭輝永升(01995)評級由「增持」下調至「持平」，目標價由6.51元降至4.01元；維持雅生活(03319)「減持」評級，目標價由7.95元降至7.59元；世茂服務(00873)亦維持「減持」評級，目標價由1.95元降至1.04元；融創服務(01516)則維持「持平」評級，目標價由2.55元升至2.63元。

 

　　事實上，碧服及華潤萬象今年上半年盈利在樓市低迷下仍錄得增長，難怪獲大摩看好。華潤萬象中期盈利10.28億元人民幣，升27.5%。半年收益52.78億元人民幣，上升31.5%。半年毛利16.72億元人民幣，增長29.4%，毛利率31.7%，下降0.5個百分點。大摩指，內地物管公司中，國有企業的業績錄得穩定增長，仍保持防守性，長遠而言持正面看法，在房地產市場穩定後，行業將錄得明顯增長，首選華潤萬象生活、中海物業(02669)及保利物業(06049)。

 

　　至於碧桂園服務，其中期純利亦按年升21.9%至25.76億元人民幣。收入200.55億元人民幣，按年升73.49%；毛利53.87億元人民幣，按年升39.57%，惟毛利率下降6.5個百分點至約26.9%。集團又調低全年業務指引，但仍預期全年收入增長將不低於40%，核心盈利增長20%至30%。

 

百億私募頻增持物管股　金科服務雅生活獲青睞


　　另值得一提，百億私募海南希瓦私募基金和其創始人梁宏近期大舉增持個別物管股。據港交所最新披露的股權變動信息，11月23日希瓦資產和梁宏分別買入金科服務(09666)186萬股和211萬股股份。增持後，希瓦資產持股量達3324.2萬股，持股比例達5.09%；梁宏個人持有金科服務3919.47萬股，持股比例達6%。希瓦私募基金於11月30日又在二級市場買入雅生活576.25萬股，每股均價為9.0632元，買入金額為5222.67萬元，交易完成後，希瓦資產持股量達7672.225萬股，持股比例增至5.40%。梁宏還以個人名義買入雅生活超810萬股，目前持有8717.95萬股，個人持股比例達6.14%。


　　對於近期公司頻繁加倉物管股，希瓦資產相關人士表示，物管公司能夠靠著基礎物管費和業主增值服務產生持續收入，此前急跌只是市場過於恐慌。展望2023年，梁宏表示，從估值角度看，港股機會大於A股，因為美國的貨幣政策轉向以後，對港股的幫助肯定大於A股，其次就是港股的估值相比A股還是更便宜一點。

　　近期內房累積升幅固然驚人，物管股其實亦不遑多讓，其中碧服、旭輝永升及融創服務近一個月都升逾兩倍，華潤萬象升幅較小，但也升逾五成，金科服務亦升逾四成，雅生活則升約1.3倍。不過，物管股今日(6日)仍普遍上升，其中時代鄰里(09928)升近三成，融創服務亦升逾一成。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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