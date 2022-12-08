【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，市場關注加息及通脹數據

由於市場關注CPI數據表現，市場憂慮聯儲局減慢加息將令美國經濟硬著路，投資者觀望態度，美股走勢平穩，連帶加密貨幣交投淡靜，數字資產管理平台Eaglebrook Advisors研究副總裁Joe Orsini表示，由於FTX事件，令加密貨幣走勢波動，目前來說，沒有消息已經是一個好消息。但他較為憂慮加密貨幣的貸款方，並指出第二波衝擊可能還未出現。



其他主要加密貨幣大部分時間裡都處於虧損狀態，去中心化交易所SushiSwap的代幣SUSHI最近下跌超過8%，而流行的迷因幣DOGE下跌超過3.5%。衡量加密貨幣表現的指數CoinDesk市場指數(CDI)下跌1.59%。以太幣最近以1230美元左右徘徊，較周二同期下跌 2.8%。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16813.00元，跌0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1226.86元，跌0.35%；艾達幣報0.3203元，升0.31%；瑞波幣報0.3903元，升0.26%。



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