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《午市前瞻》恒指縱急跌亦無礙升勢 國企股成功私有化有難度

08/12/2022

　　恒生指數半日收報19341，升526點或2.8%，主板成交836.59億元。恒生中國企業指數報6637，升204點或3.18%。恒生科技指數報4224，升219點或5.49%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報315元，升14.8元或4.93%，成交55.43億元;阿里巴巴-SW收報90.15元，升5.1元或6%，成交35.94億元;美團收報177.6元，升10.1元或6.03%，成交30.62億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(設計圖片)

 

黃偉康：港元強勢不擔心市況逆轉

 

　　內地昨日舉行疫情防控記招，宣布進一步放寬規限，但港股由升近300點轉跌逾600點，全日波幅逾900點。今早恒指於19000點附近有資金流入，刺激恒指反彈超過500點，強勢濠賭股維持強勢。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，以昨日高位計算，恒指由10月低位已反彈5000點，急跌震倉亦屬正常，但昨日總成交逾2000億亦的確令市場擔心。


　　但他提到，港元持續強勢，港匯已升至7.78，接近強方兌換保證，儘管市場憂慮美國加息幅度，但港元強勢正好反映資金正憧憬中港市場復甦，故他不擔心港股或會轉勢，更指現時下跌為買入良機。然而他補充，目前而言，恒指要挑戰250天線仍有難度，認為基金大戶現時大舉入市機會不大，因現時撐升股市亦益處不大，反而留待明年部署更好。

 

國企私有化作價常與市場有落差


　　傳國藥集團考慮再次嘗試將中國中藥(00570)私有化，但據報中國中藥發言人稱，公司未收到任何私有化的相關信息，中國中藥今早最多曾炒高逾27%。黃偉康指經常都會有國企股的私有化傳聞，但相對國企股要成功進行私有化亦不容易。他指，國企股私有化時會根據市帳率出價，但市場炒賣股份主要以市盈率為主，變相大股東出價時，很容易會未如小股東所願，結果私有化便會失敗。故他指出，投資者炒作國企股私有化消息時應小心為上。

 

國藥私有化中國中藥遭否認，國藥股價仍偏強。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

中藥指無收到國藥將其私有化訊息，股價高見4.82元後急跌，升幅收窄至約11%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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