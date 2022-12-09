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【虛幣世界】傳幣安收購Tokocrypto，TKO大漲近倍

09/12/2022

　　據印尼媒體報道，幣安正在收購該國最大的加密貨幣交易所之一Tokocrypto，但這筆交易尚未完成，有媒體向Tokocrypto確認相關消息，該公司企業傳播副總裁Rieka Handayani表示，公司不會對「流傳的謠言和猜測」發表評論。幣安是Tokocrypto 的投資者之一，並於2020 年以來加入，以發展該公司並幫助在印尼建立加密資產行業。


　　根據 CoinGecko 數據，Tokocrypto的交易代幣TKO在消息傳出後，上漲了97%，比上週上漲了50%。截至12月8日，TKO 的交易量從過往300萬美元躍升至約6700 萬美元。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17203.66元(美元．下同)，跌0.12%(24小時比較．美元下同)；以太幣現報1276.98元，跌0.25%；艾達幣報0.3139元，跌0.16%；瑞波幣報0.3925元，跌0.16%。
　
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http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
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