《午市前瞻》年底前料難突破兩萬大關 航空股整固後反覆向上

恒生指數半日收報19769，升319點或1.64%，主板成交958.57億元。恒生中國企業指數報6778，升111點或1.67%。恒生科技指數報4330，升60點或1.41%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報322.4元，升5元或1.58%，成交56.98億元;美團收報182.3元，升4元或2.24%，成交35.46億元;阿里巴巴-SW收報92.15元，升2.75元或3.08%，成交33.7億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(南方航空網頁截圖)

曾永堅：基金完成部署難推升恒指

恒指繼周三後，今天再度挑戰19700以上水平，上午收市前發力上攻，終於突破周三高位19737，高見19805，其後回穩於19800略低水平徘徊，半日總交已接近千億元。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，19800為近期恒指較大阻力，因19800為較長線的下降軌道阻力水平，預期短線較難突破並守穩該位。他亦指，港股由10月底反彈至今已累積不少升幅，料需時消化獲利沽盤。另外，近期明顯有不少長線資金大舉入市，但一般基金多數會於聖誕節前完成部署，故短期難再有大動力進一步推升恒指，下方較大支持則位於18300至18400。



憧憬內地進一步放寬防疫，航空股近有追捧。曾永堅指內地放寬的力度和速度都勝過預期，估計明年經濟及旅遊回復正常，農曆年後有望與國際通關，期內將繼續修復估值，國際油價料將維持較低水平亦相對有利。他預期，航空股會於現水平整固後仍有上升動力，疫後復甦利好作用將持續釋放，首選南航(01055)，建議回落至5元以下吸納，6個月目標反覆向上，目標6.2元水平。

內地推優化防疫十條，航空股起飛，南航連升四個交易日後見回吐。

(經濟通HV2報價系統截圖)

國航獲批非公開發新A股，H股微升，最高曾見7.2元。 (經濟通HV2報價系統截圖)

憧憬內地逐步復常，國泰昨天急升後，今天現調整。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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