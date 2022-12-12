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《午市前瞻》專家料恒指年內可見20500 中免受惠復常調整買

12/12/2022

　　恒生指數半日收報19525，跌374點或1.88%，主板成交953.48億元。恒生中國企業指數報6654，跌179點或2.62%。恒生科技指數報4225，跌144點或3.3%。


　　恒指三大成交股份依次為碧桂園服務(06098)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；碧桂園服務收報19.98元，跌3.97元或16.58%，成交74.11億元；騰訊控股收報317.8元，跌7.8元或2.4%，成交34.94億元；美團收報177.3元，跌11.2元或5.94%，成交33.95億元。國指三大成交股份依次為碧桂園服務、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988)；阿里巴巴-SW收報89.25元，跌2.6元或2.83%，成交21.29億元。

 

(中國中免網頁截圖)

 

林嘉麒: 恒指本月有機見20500點


　　內地逐步放寬防疫措施，國務院聯防聯控機制7日發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（「新10條」），包括明確內地無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離；不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢；不得採取各種形式的臨時封控等。


　　恒指於10月31日低見14597後回穩，11月4日上破20天線後沿該線反覆上升，至上周為止，恒指在今輪升浪累積最大點數升幅達到5329點，目前仍處於上升形態。不過，恒指迫近2萬點心理關口明顯見阻力，根據經濟通HV2報價系統顯示，截至上周五止，恒指在20000至20500點的熊證明顯增加。


　　元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，投資者憧憬復常，大市氣氛偏向樂觀，流入股市資金亦增加，加上市場預期美國聯儲局亦將減慢加息步伐，雖然今年餘下的十數個交易日，但恒指仍然有望升至20500點，短期支持位則為19000點，明年甚至有機會升至25000點。


　　此外，內地公布11月份全國居民消費價格指數(CPI)按年上升1.6%，較上月回落0.5個百分點，創8個月低位，令人行在支持經濟增長方面有更大的措施空間。這些因素是否反映內地經濟傾向逐步回復正常，事實上，過去5個交易日，酒店、餐飲及休閒類股份累積升幅達9.49%，是僅次於地產股的表現第二佳股份，同期交通設施類股份升幅亦有9.25%，屬第三勢力。如此，內需及消費類股份是否仍然值得追捧？


航空股以國航最值博


　個股方面，復常概念熱炒，林嘉麒認為，中國中免(01880)是其中的受惠者，而且新開的國際免稅城已有800多個國際知名品牌進駐，加上飛機航班逐漸增加，對其有利。近期股價維持在195元以上整固，稍有回調亦能快速回升，突破218元上市高位機會極大，目標可上望250至260元。


　　另一方面，航空股亦是復常受惠股，四隻主要航空股之中，東航(00670)現金水平較低，有集資風險，南航(01055)縱有現金，但負債水平亦高，國泰(00293)已累積了不小升幅，且有可能在聖誕節前後再次罷工。故以國航(00753)較值博，國航短線可於7元買入，7.8元止賺，市帳率可達1.5倍。

 

中國中免上周五高見215元後，今早曾再次升至該位。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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