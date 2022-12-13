《午市前瞻》專家料恒指年底前見兩萬 受惠放寬防疫攜程望294

恒生指數半日收報19572，升109點或0.56%，主板成交686.2億元。恒生中國企業指數報6671，升42點或0.64%。恒生科技指數報4220，升28點或0.67%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報320元，升2.4元或0.76%，成交31.92億元；美團收報180.2元，升4.8元或2.74%，成交28.75億元；阿里巴巴-SW收報88.9元，升0.55元或0.62%，成交22.67億元。九置(01997)升4.6%，收報44.3元，成交1.76億元，盤中高見45元。海底撈(06862)升4.36%，收報21.55元，成交3.95億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(攜程網頁截圖)

張智威: 今年收爐前港股劍指兩萬點



市場憧憬內地再進一步放寬防疫措施，內需、消費及旅遊股相對走高。早上特首李家超出席行會會議前見記者，宣布明日起停用安心出行，但仍然維持疫苗通行證，進入食肆時仍必須使用。另外，疫苗通行證的黃碼會取消，只剩下紅藍碼之分。

踏入12月以來，恒指大部分時間維持在19500點水平波動，上周五更高見19926點，迫近兩萬點關口。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前市底仍然非常強勁，成交維持在逾1000億元以上，最多更超過2000億，而受到12月粉飾櫥窗的效應，2022年收爐前港股劍指20000點水平。

此外，隨著內地即將通關，相關旅遊股份攜程集團（09961）明顯受惠，雖然公司業績受早前內地疫情及封區封城影響而出現虧損，但隨著2023年內地經濟進一步復常，稍後的業績將會扭虧為盈。股價已從3月時的低位123.3元回升不少，上周二更高見275.8元，升幅超過一倍，反彈勢頭強勁。

技術走勢上，股價將有機會再挑戰2021年6月的裂口位置約294元。他補充持貨投資者不宜減持，應繼續持有，而未有貨朋友可等待250元重新吸納。對於近日內地疫情確診人數不跌反升，投資者或憂慮防疫限制會否再收緊，他認為這次中央決心很大，確診人數飆升亦不會動搖其政策，認為將達至「全民感染」的效果。

公司將於12月15日公布第三季業績。

受惠內地放寬防疫措施，攜程今早最多升近6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

攜程今早最多升2.3%，17.5元似為短期強力支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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