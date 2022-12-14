【虛幣世界】美國11月CP按年升7.1%，分析料比特幣接近底部

美國11月通脹放緩，當月消費者物價指數按年上升7.1%，升幅較10月份的7.7%急速放緩，加密貨幣普遍攀升，比特幣最近價格為17700美元水平，在過去24小時內上漲了3.2%，Pluto聯合創始人兼首席執行官雅各布桑斯伯里 (Jacob Sansbury) 表示，通脹的支撐已經被打破，畢竟CPI 數據是尾隨指標。Sansbury補充指，這對比特幣和加密貨幣以及其他風險資產來說是一個良好的跡象，他強調並不是說加密貨幣市場的底部已經完全形成，但從今天低於預期的CPI數據來看，很明顯與底部非常接近。



另外，以太幣約企穩1300美元水平，也較週一同期上漲 3.4%。大多數其他主要加密貨幣都呈升勢，基礎層網絡Avalanche的代幣AVAX和軟件平台代幣Chainlink最近分別上漲5.8%和3.2%；衡量加密貨幣表現的指數CoinDesk市場指數(CDI) 最近上漲了近 2.4%。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17794.80元(美元．下同)，升0.11%(24小時比較)；以太幣現報1323.79元，升0.24%；艾達幣報0.3146元，升0.13%；瑞波幣報0.3941元，跌0.30%。



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