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【回顧展望－虛擬風暴】加密幣市場七國咁亂 來年比特幣先苦後甜

19/12/2022

　　過去一年加密貨幣市場可謂「直插無水花」，比特幣由高位約50000美元傾瀉至目前17000美元水平，經歷過加息浪潮、FTX破產及一系列公司被拖累，整體市場已經可以說是五勞七傷，而NFT狂熱亦在今年正式爆破；不過，同時亦有很多新技術推出，包括以太幣轉換工作證明，令燃料費下降，加快去中心化交投，另一邊廂，「GameFi」帶起一波新炒作，打機賺當正職變成可能。

 

(資料圖片)

 

加息狂熱股幣雙殺  比特幣大跌六成六

 

　　今年美國通脹率持續攀升，9月份升至9.1%，迫使聯儲局於今年開展加息周期，而且來得急且快，每次更加息四分三厘。美國股市迎來熊市，而一向依靠借貸融資炒作的加密貨幣首當其衝，受比特幣期貨合約推動，比特幣「空軍」更加落力，在雪球效應底下，比特幣跌幅愈滾愈大，連帶以太幣亦按年超逾五成，其他「山寨幣」跌幅更慘不忍睹，特別是熱炒的柴犬幣（Shiba)及狗狗幣(Doge)，而柴犬幣更由原本的「kill 0」變成多個0，投資者損失慘重。

 

FTX破產申請  連環火燒幣圈

 

　　正當加息熱浪對幣圈影響近乎完結之際，全球第二大加密貨幣平台FTX宣布申請破產保護，所有用戶無法提款，消息一出牽動其他加密貨幣商，由於全球不同公司都有在FTX存入加密貨幣，而FTX停止提款更引起了部分公司的流動性問題，繼而連番宣布破產，「連環火燒」更波及部分香港公司，幸好暫時未見有香港公司因該事件而宣布破產。

 

　　FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）在公司破產後，就立即辭去公司CEO一職，及後被發現公司帳目混亂，於是有傳薯條哥漏夜潛逃出美國，並在巴哈馬落腳，但由於他涉嫌違反美國和巴哈馬法律，於12月12日在巴哈馬首都拿騷寓所被捕，或將被引渡至美國。美國證券交易委員會（SEC）形容薯條哥精心策劃了一場時間長達數年的大規模欺詐，涉及金額可能高達140億港元。

 

GameFi概念曇花一現

 

　　今年加密貨幣界中跑出一個新概念－GameFi(遊戲金融)，當中涉及「元宇宙」概念，不同大型科技公司都想加入「宇宙」分一杯羹，不過泡沫亦隨之出現，先有遊戲「The Sandbox」興起，連香港地產及金融機構都買入其NFT地皮進駐，但後來發現該遊戲人數長期低迷，而SAND的加密貨幣由高位7美元，跌至目前只有0.5美元；後有BNB HERO(幣安英雄)流行，不過BNB區塊鏈受到黑客攻擊，當中涉及5.66億美元的BNB獎金池被盜取，連帶該遊戲的加密貨幣BNBH幾乎「直接歸零」，此後GameFi概念由當紅炸子雞直接跌落神壇。

 

以太坊更換成POS惹憧憬

 

　　今年另一個焦點，就是以太坊由POW轉成POS，大行花旗發表研究報告指，以太坊更換工作證明後，導致能源需求下跌，以太坊轉變為通貨緊縮資產，並可能通過分片實現更可擴展的未來路線圖，並認為以太幣是一種節能環保的加密貨幣。不過，以太坊目前的升級尚算成功，亦有不同論述指其有機會超越比特幣，但更多新興的區塊鏈推出，究竟以太坊能否經得起挑戰仍待觀察。

 

比特幣由歷史高位計累積跌幅高達75%。(經濟通通訊社網頁截圖)

 

2023加密幣有反彈？  分析料比特幣先苦後甜

 

　　至於加密貨幣來到2023年會否出現「絕地反擊」？《彭博Intelligence》分析預計，受FTX及加息問題影響，比特幣價格可能會來到10000到12000美元支持位，整個加密貨幣市場可能正面臨歷史上最嚴重的縮水，但《彭博》預計2023年聯儲局會考慮政策轉向，否則世界將陷入經濟衰退。

 

　　他們預計比特幣的關鍵支持位在10000美元、以太坊1000美元，而來年三大焦點是比特幣、以太坊和美元穩定幣，其中以太坊轉換為POS後，新技術可能會出現很多問題，但由於以太幣增量供應已持續下降，這一趨勢對以太坊價格發展是有利的。

 

撰文: 經濟通通訊社記者　李皆穎

 

 

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