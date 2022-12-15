  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落

15/12/2022

　　聯儲局宣布加息半厘，主席鮑威爾在在 FOMC 聲明後的新聞發布會上說表示，50個基點仍然是歷史上的大幅增長，不過還有一些路要走。受鮑威爾言論影響，股指收盤下跌，以科技股為主的納斯達克指數和標準普爾 500 指數分別下跌 0.8%和0.5%。加密貨幣市場走勢平穩，比特幣於CPI數據公布後，曾一度攀升至18300美元水平，但聯儲局公布加息半厘後，幣價隨即回落。


　　多數其他主要加密貨幣均出現虧損，去中心化交易所Uniswap的代幣UNI和軟件平台 Chainlink的代幣LINK分別下跌 3.2% 和 3.1%。衡量加密貨幣表現的指數 CoinDesk 市場指數 (CDI) 最近下跌了 0.33%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17801元(美元．下同)，跌0.01%(24小時比較)；以太幣現報1306.22元，跌0.09%；艾達幣報0.3073元，跌0.22%；瑞波幣報0.3853元，升0.03%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

86.300

異動股

00700

騰訊控股

318.600

異動股

03690

美團－Ｗ

176.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.150
  • 00700 騰訊控股
  • 318.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 01347 華虹半導體
  • 28.950
  • 01725 香港航天科技
  • 7.680
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • --
  • 目標︰--
  • 01857 中國光大水務
  • 1.450
  • 目標︰$1.67
  • 08069 縱橫遊控股
  • 0.165
  • 目標︰$0.21
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$8.35
  • 00506 中國食品
  • 2.610
  • 目標︰$3.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.150
  • 00700 騰訊控股
  • 318.400
  • 00001 長和
  • 44.900
  • 00388 香港交易所
  • 336.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
報章貼士
  • 06185 康希諾生物
  • 85.750
  • 目標︰--
  • 00552 中國通信服務
  • 2.700
  • 目標︰$3.30
  • 00981 中芯國際
  • 17.920
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2022 10:10  【聚焦數據】內地11月社會消費品零售額同比跌5.9%，遜預期

15/12/2022 10:08  【聚焦數據】首11月全國固定資產投資同比增長5.3%，遜預期

15/12/2022 09:49  《異動股》聯儲局維持鷹派，港股偏軟重磅股捱沽，阿里跌3%

15/12/2022 09:20  余偉文料美息見頂水平仍有上調空間，港拆息或維持較高水平

15/12/2022 08:50  攜程(09961)第三季虧轉盈2.66億人幣，收入升29%

15/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３８﹒０２億元，買華虹沽恒生國指

15/12/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】大和降小鵬至「賣出」，高盛微升網醫股目標

09/12/2022 17:47  《嚟緊炒Ｄ乜》攜程受惠防疫鬆綁，跟走一轉睇３２６銀

15/12/2022 09:48  《財資快訊》美電升報７﹒７７８４，隔夜拆息飆升至今早２％

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：內需股中首選餐飲股　惟短期股價較波動
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美國擬加長涉華禁令名單　人幣創三個月高　A股牛皮
品味生活
生活
人氣文章

中醫話

捱夜睇世界盃陰虛火旺，易心煩失眠、精神恍惚！推介百合湯水、糖水，補氣健脾、益血安神，睇波捱夜、大病後啱飲！
人氣文章

時事要聞

「精進」地盤百日內再爆致命意外 工字鐵壓身 55歲工人不治
人氣文章

健康大晒

氣溫下降 │本周天氣轉冷！邊日全港溫度低至單位數？分區溫度最低只有5度！邊幾日落雨？即睇你住嗰區幾多度！（附氣溫預報、3大保暖貼士） 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

日本Shopping：「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」購物懶人包 + 折扣、現金回贈、里數回贈全攻略
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

深受日本人青睞的宋代青瓷！帶有鐵鏽斑的龍泉清瓷「飛青磁」更見珍貴！在拍賣場上會以怎樣的價格成交？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

姿色秘書看不上，竟喜歡像男人的女人？辦公室捉姦，差點以為多年婚姻死在一個男人手上！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
傷健共融｜撕掉標籤！不凸顯差異！從無障礙設施到「通用設計」！人人都啱用？
人氣文章
拼命工作得到了物質生活，卻發現原來物質以外，甚麼都沒有？
人氣文章
又到聖誕！只想簡簡單單待在家等待平安夜到來！今期應節素食譜：麵包布丁
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2022 11:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2022 11:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2022 11:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2022 10:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning15/12/2022
熊麗萍：內需股中首選餐飲股　惟短期股價較波動
人氣文章財經熱話15/12/2022
【虛幣世界】聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落
人氣文章中國故事14/12/2022
《神州經脈》美國擬加長涉華禁令名單　人幣創三個月高　A股牛皮
人氣文章財經熱話14/12/2022
股神沽貨殺傷力漸減　比亞迪的最佳買入時機是…
人氣文章財經熱話14/12/2022
【國策扶持】沖喜因素漸失　中芯仍須靜待吸納時機
人氣文章FOCUS14/12/2022
【FOCUS】美CPI一年最低　兩隻「黃雀」在後
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金