《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降 騰訊音樂量度升幅見46銀

美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)主席發表聲明，確定首次獲得對總部設於中國內地及香港的註冊會計師事務所進行全面檢查和調查的權限。這有助降低約200隻在美國上巿中概股被勒令除牌的風險。中國證監會回應稱，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定，期待繼續推進今後年度審計監管合作。



錢駿認為，騰訊音樂(01698)可望受惠，該股今年9月將A類普通股以介紹形式在香港主板作第二上市，其美國存託股份於2018年12月在紐約證券交易所上市。

(騰訊音樂官網截圖)



騰訊音樂是內地在線音樂娛樂平台，主要通過應用程序QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂及全民K歌提供在線音樂服務及社交娛樂服務，亦透過應用程序懶人聽書提供長音頻內容。集團收入主要來自付費音樂及音頻會員訂閱服務、在線K歌及直播服務的虛擬禮物銷售、廣告服務、銷售數字音樂單曲及專輯、向智能設備及汽車製造商提供整套技術驅動的音樂解決方案等。



首三季賺逾25億人仔 可於29.6銀小注買入



截至今年9月底止九個月，騰訊音樂錄得股東應佔溢利增逾1%至超過25億人仔；整體毛利減少逾12%至超過63億人仔，毛利率下降0.3個百分點至30.2%；於今年9月30日，集團持有現金及現金等價物及定期存款分別為近86億人仔及逾168億人仔，另有租賃負債及應付票據分別為4.48億人仔及逾56億人仔。



技術走勢方面，由於上市時間尚短，技術分析難派上用場，昨日(15日)走勢跌穿10天線(約30.18元)，今日(16日)一度重返其上，投資者不妨於29.6銀左右小注買入，量度升幅可見46銀，跌穿20天線(約26.94元)止蝕。

騰訊音樂今日升3.25%收報30.15元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇