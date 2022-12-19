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【虛幣世界】Mazars暫停與幣安客戶合作，加密貨幣急跌

19/12/2022

　　負責提供文件證明客戶有足夠準備金支應提款的法國會計師事務所Mazars集團，已經暫停與幣安在內所有加密貨幣客戶合作，消息引起投資者信心危機，加密貨幣普遍下跌，比特幣跌穿17000美元。而市場亦憂慮幣安「大到不能倒」，擔心會否造成FTX翻版，雖然CEO趙長鵬多次強調，幣安並不會挪用客戶資金，而且無論客戶提款金額有多高，幣安都有能力支應。


　　據外媒報道，Mazars 原本負責提供「儲備證明」文件，以證明加密幣業主有足夠準備金支應客戶提款需求，但幣安上周發布的儲備證明被質疑只提供部分內容，因此本周Mazars宣布暫停為加密幣客戶提供服務，包括幣安、Cryoti.com 和 KuCoin。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16775.14元(美元．下同)，升0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報1189.21元，升0.52%；艾達幣報0.2682元，升0.83%；瑞波幣報0.3513元，升0.40%。
　
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