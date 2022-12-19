《午市前瞻》短期大市受衍生工具主導 濠賭股利好轉利淡宜先離場
19/12/2022
恒生指數半日收報19362，跌88點或0.45%，主板成交602.9億元。恒生中國企業指數報6612，跌22點或0.33%。恒生科技指數報4134，跌14點或0.34%。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報319.8元，升3元或0.95%，成交52.73億元；阿里巴巴-SW收報88.1元，升1.65元或1.91%，成交39.01億元；美團收報179.1元，升3.2元或1.82%，成交32.66億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。
東方海外(00316)收跌8.53%，報139.4元，該股成交約106萬股，涉資1.51億元，盤中高見153.7元，最低見139.5元；阿里健康(00241)跌7.58%，收報7.44元。另外，中升控股(00881)逆市升3.71%，收報41.95元；中電(00002)升2.02%，收報55.65元。
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金沙中國今早失守10天線，最多跌逾5%。 (經濟通HV2報價系統截圖)
撰文: 經濟通通訊社市場組
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