【回顧展望－疫苗逆強】內地防疫逐步放寬，新冠概念翻炒點部署？

疫情肆虐第三年，除了康復患者未能完全恢復身體機能外，市場亦彷彿得了「長新冠」。整個2022年，疫情所帶來的後遺症長期困擾股市；外地多國逐漸轉向「與病毒共存」之際，中國內地維持「動態清零」，內地多城一度封控不斷，削弱經濟，大市跌穿一關又一關。



Omicron肆虐 內地強調動態清零



今年初，全球與Delta變種病毒的對抗尚未完結，Omicron變種便悄然崛起。但鑒於市場對新型變種一無所知，亦未知當時疫苗對變種是否有效，一眾疫苗股或概念股未見炒起。期間，去年12月底開拓藥業-B(09939)公布旗下新冠口服藥普克魯胺「中期分析未達到統計學顯著性」，拖累股價暴瀉70%。

為蘋果組裝iPhone的富士康員工正在排隊接受核酸檢測。（美聯社）





此後，Omicron正式取代Delta成為流行全球的主流病毒株，傳染力證實比Delta更強。為遏止疫情蔓延，中港採取更強硬的防疫措施，香港實施強制安心出行以及疫苗通行證，內地則加強全民核酸檢測並實施全城封控，3月至4月期間深圳、上海等重要城市輪流封控，其中上海以黃浦江為界實施分區封控，被當地人戲稱為「鴛鴦鍋封城」。



全市封控期間當地經濟活動亦要停擺，工廠暫停生產，零售店舖與餐廳亦須停業，港股工業股、汽車股、零售股與餐飲股都受影響下跌，儘管國務院副總理劉鶴曾於3月釋中美關係緩和訊息，亦未能扭轉市場對中國經濟衰退的憂慮，期間整個醫藥板塊受市況拖累，表現並不標青。

康希諾股價於11月2日單日急升超過63%。(經濟通HV2報價系統截圖)



二十大後防疫逐步放寬



此後內地開展強硬封控，多個城市甚至只要有一宗確診便會實施區域封控並全民核酸，期間中港股市受外圍加息周期拖累向下尋底，恒指自9月跌勢加劇，不斷創下新低。直至10月中下旬，市場憧憬中共二十大開幕前後將會放寬防疫措施，經常透過官媒評論文章猜測防疫風向。



11月起出現更多放寬防疫訊號，個別新冠概念股正式落鑊。10月底康希諾(06185)開始有炒起跡象，隨後則公布旗下吸入式疫苗克威莎霧優獲江蘇省採用，於13個城市開展接種，帶動康希諾股價於11月2日單日急升超過63%。

三葉草生物股價自11月下旬高見6.09元後反覆下跌。 (經濟通HV2報價系統截圖)



此外，上市未足一年的三葉草生物(02197)，10月時公布已向中國、歐盟以及世衛遷交旗下疫苗作為新冠候選疫苗申請，但股價至11月起才跟隨勢頭炒起，期間三葉草疫苗獲內地納入緊急使用許可，帶動股價於11月最高見6.09元，全月累升超過兩倍。



新冠口服藥股及網醫股炒起



因應坊間感染風險上升，民眾於是自行購買估計有助紓緩感染症狀藥物，包括感冒藥布洛芬和中成藥連花清瘟等，各地相關藥物不時斷貨，即使有貨亦比平時貴兩至三倍，帶動主營上述兩藥的新華製藥(00719)以及A股以嶺藥業(深:002603)股價大幅炒起。



新華製藥股價一度大幅炒起。(經濟通HV2報價系統截圖)



線下防疫藥物斷貨，搶藥轉戰網上，民眾繼續不斷下單購藥，股價低殘的互聯網醫療股亦水漲船高，三大網醫股同樣於11月落鑊，期間阿里健康(00241)及京東健康(06618)公布業績表現亮眼推高升勢，其中阿里健康由11月初3.5元水平拉升至12月中高見10元以上，大升逾1.8倍。



新華製藥 康希諾中線值博



展望內地正持續放寬防疫限制，預期內地放寬同時會密切留意重症數字，將以醫療系統負荷程度來設定放寬程度。觀望未來一年新冠於內地有轉為風土病傾向，首席防疫專家鍾南山更直指若病毒未有引起肺炎症狀，便可改稱為「新冠感冒」。感冒藥布洛芬和連花清瘟按現行趨勢將成為內地家用常備藥，穩定需求料對新華製藥股價有較大支持力度，但新華製藥目前股價飆升處於較高水平，建議待回落至11元至11.8元10天線附近再作部署。至於三葉草早前已宣布優先把所有資源配置給新冠項目，看好發展不妨於2.5元水平部署。



另外，內地政策強調降低一老一幼高風險人口感染數字，儘管未有大舉谷針政策，內地依然有提醒民眾接種疫苗。相對於肌注式疫苗，康希諾旗下吸入式疫苗對於長者及幼童的入侵性較細，若未來內地政府有意加強老幼疫苗接種，吸入式疫苗將較為有利，亦利好康希諾股價，100天線約70元附近為值得吸納水平。



撰文: 經濟通通訊社記者 戚朗軒



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