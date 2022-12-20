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【虛幣世界】幣安同意收購Voyager，作價逾十億美元

20/12/2022

　　外地傳媒報道，幣安已同意以10.22億美元的價格，收購Voyager Digital，幣安將向Voyager支付1000萬美元誠意金。早前Voyager已同意將其資產出售給現已倒閉的加密貨幣交易所FTX，FTX擊敗了競爭對手Wave Financial和幣安獲得了競購，不過隨後FTX宣布倒閉，幣安再次出手。


　　比特幣在過去24小時內下跌0.8%，在16400美元左右上落，分析指由於交易員對美聯儲上週關於收緊貨幣政策的強硬信息感到持續緊張，美聯儲表示將盡力降低通貨膨脹，而股市在新的一周開始時也出現下跌。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16468.07元(美元．下同)，升0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報1172.49元，升0.40%；艾達幣報0.2532元，升0.12%；瑞波幣報0.3389元，無升跌。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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